ua en ru
Вт, 30 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Метро Києва працюватиме зі змінами 1 і 2 січня: графік руху

Вівторок 30 грудня 2025 14:27
UA EN RU
Метро Києва працюватиме зі змінами 1 і 2 січня: графік руху Фото: Київське метро змінює графік роботи на Новий рік (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Київському метрополітені 1 та 2 січня 2026 року тимчасово змінять графік руху поїздів на всіх трьох лініях. Причина - прогнозоване зменшення пасажиропотоку в перші дні нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Київський метрополітен.

Який графік діятиме

1 січня:

  • у ранкову годину "пік" інтервал руху поїздів становитиме 3-4 хвилини;
  • після завершення години "пік" та протягом дня - близько 5-6 хвилин.

2 січня:

  • у ранкові та вечірні години "пік" поїзди курсуватимуть з інтервалом 3-4 хвилини.

3 та 4 січня:

  • діятиме звичний графік вихідного дня - інтервали 6-7 хвилин.

Раніше РБК-Україна писало про роботу бюро знахідок у київському метро та алгоритм дій для пасажирів, які загубили або знайшли речі. У Київському метрополітені пояснили, де шукати загублене, як перевірити наявність речі та що робити зі знахідкою, а також назвали найнезвичніші предмети, які залишають пасажири.

Також варто пам’ятати про правила безпеки, якщо річ упала на колії київського метро, які перебувають під напругою. Пасажирам заборонено самостійно діставати предмети - у таких випадках потрібно звертатися до персоналу станції або до довідкового центру.

Ми також розповідали про списання та утилізацію застарілих вагонів Київського метро, які вичерпали граничний термін експлуатації й більше не можуть безпечно перевозити пасажирів. У Київському метрополітені пояснили, що вагони 1978-1980 років випуску не підлягають ремонту, тому їх поріжуть на металобрухт, а придатні деталі використають для обслуговування іншого рухомого складу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Метро Новий рік Свята
Новини
Зеленський відповів, про що говорив би з Путіним особисто
Зеленський відповів, про що говорив би з Путіним особисто
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем