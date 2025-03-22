Что делать, если ваши вещи попали на пути метро: разъяснение

На путях Киевского метрополитена порой находят довольно нетипичные предметы - от наушников, телефонов, шапок, пластиковых карточек и кошельков до летних шлепанцев. В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что в таких случаях очень важно правильно действовать.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на алгоритм действий, который приводит Киевская городская государственная администрация (КГГА).

Куда обращаться

По правилам предприятия, если ваша вещь упала на пути метро, находящиеся под напряжением 825 В, необходимо немедленно обратиться к дежурному персоналу станции. Никогда не пытайтесь самостоятельно доставать потерянные вещи - это может быть опасно.

Если вы не можете найти работника на платформе или спешите, позвоните или напишите в справочный центр, который работает круглосуточно (также доступен Viber) по телефонам:

(044) 238-45-26,

050-448-91-71.

При обращении обязательно укажите название станции, направление движения поезда, дату и ориентировочное время инцидента.

Сколько придется ждать возврата

Если предмет находится в доступном месте и интервалы движения поездов позволяют, сотрудник может быстро достать вещь с помощью специального оборудования, и вам ее вернут сразу. Однако, если утерянные вещи очень мелкие или попали под контактный рельс, их достанут только после окончания движения поездов, то есть ночью. На следующий день представители станции свяжутся с вами для возвращения ваших вещей.

"Киевский метрополитен" призывает пассажиров следить за личными вещами и соблюдать правила безопасности, чтобы избежать неприятных ситуаций.