Потеряли вещи в метро? Что делать и куда обращаться, чтобы вернуть
Зонты, рюкзаки, гаджеты, документы и даже номерные знаки автомобилей - все это ежедневно теряют пассажиры в столичном метрополитене. Потерянные вещи можно найти в бюро находок.
РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен" рассказывает, как работает бюро находок и что делать, если потеряли или нашли вещь.
Где искать утерянное
Бюро находок размещается на станции метро "Дорогожичи" и работает по графику:
- понедельник - четверг - с 08:00 до 17:00,
- пятница - с 08:00 до 15:45,
- суббота и воскресенье - выходные,
- перерыв - с 12:00 до 12:45.
Утерянные вещи хранятся до 6 месяцев, после чего списываются в соответствии с законодательством. А найденные документы передаются полиции.
Как проверить, нашлась ли ваша вещь
Если вы потеряли что-то в метро, нужно позвонить по телефону: (044) 238-43-13 и сообщить:
- описание предмета (вид, цвет, содержимое);
- приблизительную станцию, где могли потерять вещь;
- дату и время поездки.
Что делать, если нашли чужую вещь
В случае, если вы нашли чужую вещь на станции - обратитесь к дежурному или полиции. Если обнаружили находку в поезде - используйте переговорное устройство "Пассажир-Машинист".
Не открывайте оставленные пакеты или сумки самостоятельно - это может быть опасно.
Топ необычных находок киевского метро
В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что среди обычных потерь, например зонты или сумки, случаются и очень неожиданные вещи:
- самокат,
- граммофон,
- костыль,
- цыганское золото,
- номерные знаки автомобилей.
В метрополитене призывают пассажиров быть внимательными и не оставлять свои вещи в поездах и на станциях.
Напомним, если у вас упала вещь на рельсы в метро - никогда не спускайтесь за ней самостоятельно. Это смертельно опасно. Обратитесь к работнику станции или воспользуйтесь кнопкой тревожной связи на платформе - вещь достанут без угрозы для вашей жизни.
РБК-Украина писало, с какой частотой курсируют поезда метро в Киеве в будни и выходные: в часы пик - каждые 2-4 минуты, в межпиковое время и на выходных - до 7 минут. Также писали о графике первого и последнего поезда на каждой линии, часах работы вестибюлей и напомнили, как метро функционирует во время воздушной тревоги.
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