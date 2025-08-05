Потеряли вещи в метро? Что делать и куда обращаться, чтобы вернуть

Зонты, рюкзаки, гаджеты, документы и даже номерные знаки автомобилей - все это ежедневно теряют пассажиры в столичном метрополитене. Потерянные вещи можно найти в бюро находок.

РБК-Украина со ссылкой на КП "Киевский метрополитен" рассказывает, как работает бюро находок и что делать, если потеряли или нашли вещь.

Где искать утерянное

Бюро находок размещается на станции метро "Дорогожичи" и работает по графику:

понедельник - четверг - с 08:00 до 17:00,

- с 08:00 до 17:00, пятница - с 08:00 до 15:45,

- с 08:00 до 15:45, суббота и воскресенье - выходные,

- выходные, перерыв - с 12:00 до 12:45.

Утерянные вещи хранятся до 6 месяцев, после чего списываются в соответствии с законодательством. А найденные документы передаются полиции.

Как проверить, нашлась ли ваша вещь

Если вы потеряли что-то в метро, нужно позвонить по телефону: (044) 238-43-13 и сообщить:

описание предмета (вид, цвет, содержимое);

приблизительную станцию, где могли потерять вещь;

дату и время поездки.

Что делать, если нашли чужую вещь

В случае, если вы нашли чужую вещь на станции - обратитесь к дежурному или полиции. Если обнаружили находку в поезде - используйте переговорное устройство "Пассажир-Машинист".

Не открывайте оставленные пакеты или сумки самостоятельно - это может быть опасно.

Топ необычных находок киевского метро

В КП "Киевский метрополитен" отмечают, что среди обычных потерь, например зонты или сумки, случаются и очень неожиданные вещи:

самокат,

граммофон,

костыль,

цыганское золото,

номерные знаки автомобилей.

В метрополитене призывают пассажиров быть внимательными и не оставлять свои вещи в поездах и на станциях.