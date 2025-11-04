"Методичка ВСУ" с приказом расстреливать своих: Россия запустила абсурдный фейк

Российская пропаганда начала распространять фейк о том, что украинским воинам якобы приказывают убивать своих солдат, которые хотят оставить позиции или сдаться в плен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.
По данным ЦПД, россияне утверждают, что "приказ" якобы содержится в "методичке ВСУ".
В Центре обратили внимание, что никаких доказательств существования "методички" россияне не привели. При этом слухи распространяют со ссылкой на анонимные источники, без документов, фото или официальных подтверждений.
"Тезис о "стрельбе по своим" - зеркальная проекция практик, присущих российской армии, которые прокремлевская пропаганда пытается приписать Силам обороны Украины", - отметили в ЦПД.
Такая информационно-психологическая операция является типичной для россиян. Таким образом враг пытается деморализовать украинских воинов и запугать гражданских.
Напомним, ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало разговор одного из российских командиров со своими подчиненными.
Оккупант приказывает своим солдатам держать позиции и никуда не отступать. При этом он грозится расстрелять тех, кто убежит.
Также россияне уже неоднократно расстреливали украинских воинов, которые сдавались в плен. В одном из перехватов ГУР соответствующий приказ оккупантам отдает командир.
Недавно стало известно, что 20 октября российские солдаты расстреляли сразу пятерых гражданских в селе Звановка Бахмутского района.
Также 24 сентября Третий армейский корпус сообщил, что оккупанты расстреляли семью под Краматорском. Маленькую девочку враги взяли в заложники.