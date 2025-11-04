"Методичка ЗСУ" з наказом розстрілювати своїх: Росія запустила абсурдний фейк

За даними ЦПД, росіяни стверджують, що "наказ" нібито міститься в "методичці ЗСУ".

У Центрі звернули увагу, що жодних доказів існування "методички" росіяни не навели. При цьому чутки поширюють із посиланням на анонімні джерела, без документів, фото чи офіційних підтверджень.

"Теза про "стрілянину по своїх" - дзеркальна проекція практик, притаманних російській армії, які прокремлівська пропаганда намагається приписати Силам оборони України", - зазначили в ЦПД.

Така інформаційно-психологічна операція є типовою для росіян. У такий спосіб ворог намагається деморалізувати українських воїнів і залякати цивільних.