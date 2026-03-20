Методы КГБ против инкассаторов "Ощадбанка" в Венгрии: Украина требует расследования

Тихий напомнил, что МИД уже высказался об отношении к украинским гражданам во время их похищения в Венгрии. По своим методам такие действия могут быть приравнены к пыткам.

В частности, ведомство упоминало, что венгры не предоставили медицинскую помощь, в которой нуждался один из задержанных. Еще одному инкассатору вкололи укол, который ухудшил его состояние.

"Важно, чтобы опубликованная в СМИ информация была тщательно рассмотрена именно в юридической плоскости, в ходе расследований и соответствующих судебных процессов, которые продолжаются", - добавил он.

По словам Тихого, позиция Украины не меняется: Киев требует, чтобы всех виновных в похищении украинцев и негуманном отношении привлекли к ответственности. Также Венгрия должна вернуть деньги и золото "Ощадбанка", которые были похищены.