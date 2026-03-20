Методи КДБ проти інкасаторів "Ощадбанку" в Угорщині: Україна вимагає розслідування

21:26 20.03.2026 Пт
2 хв
У МЗС відреагували на чутки про жорстоке поводження з українськими інкасаторами в Угорщині
aimg Іван Носальський
Фото: Георгій Тихий, спікер МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)

Чутки в ЗМІ про те, що угорські силовики застосовували методи КДБ проти українських інкасаторів, необхідно розслідувати.

Як передає РБК-Україна, про це речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив у коментарі журналістам.

Уряд Орбана "узаконив" арешт грошей і золота Ощадбанку

Тихий нагадав, що МЗС уже висловилося про ставлення до українських громадян під час їхнього викрадення в Угорщині. За своїми методами такі дії можуть бути прирівняні до тортур.

Зокрема, відомство згадувало, що угорці не надали медичну допомогу, якої потребував один із затриманих. Ще одному інкасатору вкололи укол, який погіршив його стан.

"Важливо, щоб опублікована в ЗМІ інформація була ретельно розглянута саме в юридичній площині, під час розслідувань і відповідних судових процесів, які тривають", - додав він.

За словами Тихого, позиція України не змінюється: Київ вимагає, щоб усіх винних у викраденні українців і негуманному ставленні притягнули до відповідальності. Також Угорщина має повернути гроші та золото "Ощадбанку", які були викрадені.

Чутки про жорстокість угорських силовиків

Нагадаємо, 5 березня угорські силовики зупинили колону автомобілів "Ощадбанку", що перевозила золото і десятки мільйонів доларів та євро з Відня в Україну. Угорська влада заблокувала кошти, пославшись на підозру у "відмиванні грошей".

За даними The Guardian, угорські спецслужби застосували до затриманих примусові ін'єкції невідомого препарату, схожого на "сироватку правди", щоб зробити їх "балакучими".

В одного з постраждалих через це стався напад гіпертонії та втрата свідомості.

ОщадбанкМЗС УкраїниУгорщина