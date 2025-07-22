"Метинвест" Ахметова возглавил рейтинг крупнейших инвесторов в образование в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Вместе с Киевской школой экономики издание опросило более 200 крупнейших компаний Украины, исследовало их вклад в образовательный сектор и определило 52 лидера.

В первую пятерку крупнейших инвесторов в образование также вошли IT-компании Intellias и Sigma Software, ПУМБ и агрохолдинг Kernel.

В 2022-2025 годах Метинвест инвестировал в развитие образования 570 млн грн, а его индекс образовательной филантропии составляет 95,10 из 100 баллов.

В 2020 году компания основала горно-металлургический университет "Метинвест" политехника. В 2021-м университет получил государственные лицензии на проведение образовательной деятельности и начал первые учебные программы. В 2022 году состоялся первый набор студентов в вуз, в 2024-м - выпуск первых 143 магистров, а в 2025-м - еще 124 магистров.

Сейчас "Метинвест Политехника" предоставляет возможность получить инженерно-техническое высшее образование по 19 программам бакалавриата, 21 - магистратуры и 5 направлениям аспирантуры, а также предлагает курсы повышения квалификации и тренинги.

В создание материальной базы и развитие "Метинвест Политехники" компания инвестировала 513 млн грн.

Также "Метинвест" развивает профессиональное образование в Украине, создавая квалификационные центры на базе своих предприятий. Среди других проектов - архитектурная трансформация школ, стажировки для украинских студентов за рубежом, внутреннее обучение сотрудников, топ-руководителей, обучение по оказанию домедицинской помощи, поддержка профтехов и т.д.

Как известно, "Метинвест" является одним из крупнейших инвесторов в украинскую экономику: с 24 февраля 2022 года она вложила более 28 млрд гривен инвестиций.