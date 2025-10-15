ua en ru
"Метинвест" Ахметова вошел в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Украины

Украина, Среда 15 октября 2025 15:48
"Метинвест" Ахметова вошел в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Украины Фото: "Метинвест" Ахметова вошел в топ-10 крупнейших налогоплательщиков Украины (gmk.center)
Автор: Юлия Бойко

Группа "Метинвест" попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины по версии Delo.ua. Также компания стала лидером среди всех металлургических компаний по объему уплаченных налогов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

Рейтинг составлен на основе общей суммы налоговых платежей за 2024 год - от налога на прибыль и НДС до акцизов, ЕСВ и военного сбора. Все компании, вошедшие в сотню, уплатили более 503 млрд грн, что составило около седьмой части доходов сводного бюджета Украины.

За первое полугодие 2025 года этот показатель достиг 270 млрд грн, или около одной восьмой части доходов бюджета.

"Метинвест" в 2024 году уплатил 19,8 млрд грн налогов, а за первые шесть месяцев 2025-го - 9,3 млрд грн. Для сравнения, в 2023 году сумма налоговых отчислений составила 14,6 млрд грн.

Также в первую десятку крупнейших налогоплательщиков вошли компании Philip Morris Украина, BAT Украина, Imperial Brands Украина, JTI Украина, ДТЭК, корпорация АТБ, ОККО, WOG и UPG.

Метинвест - единственный представитель металлургической отрасли в первой десятке списка. Всего в рейтинг вошло шесть металлургических предприятий: это подтверждает роль отрасли как одного из ключевых источников поступлений в государственный бюджет и валютный рынок.

Как известно, с начала войны "Метинвест" Рината Ахметова перечислил в бюджеты всех уровней в Украине уже более 60 млрд грн.

Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 млрд в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн - на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".

Напомним, что до этого "Группа Метинвест" вошла в 30 лучших работодателей для ветеранов и ветеранок 2025 в Украине по версии Forbes Ukraine.

Метинвест Ринат Ахметов
