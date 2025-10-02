ua en ru
Главная » Бизнес

"Метинвест" Ахметова с начала войны направил почти 10 млрд грн на ВСУ и поддержку Украины

Украина, Четверг 02 октября 2025 14:02
"Метинвест" Ахметова с начала войны направил почти 10 млрд грн на ВСУ и поддержку Украины Фото: "Метинвест" с начала войны направил почти 10 млрд грн на ВСУ (metinvestholding.com)
Автор: Юлия Бойко

С начала полномасштабного вторжения "Группа Метинвест" направила на поддержку Украины 9,72 млрд грн, из которых 5,2 млрд грн - на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Метинвест".

Компания - один из ключевых частных партнеров Вооруженных сил. Для фронта "Метинвест" изготавливает и передает стальные укрытия-"тайники", командные пункты и подземные госпитали класса NATO Role 2, строит фортификации и поставляет противоминные тралы.

Для защиты военной техники созданы сотни металлических экранов и специальный панцирь для систем Patriot. Собственная сталь используется в производстве противодронных конструкций, мобильных укрытий и амуниции. С начала вторжения воины получили 150 тысяч бронепластин, 25 тысяч шлемов, более 8 тыс. дронов, 2 тыс. тепловизоров, сотни единиц автотранспорта и десятки тысяч аптечек и турникетов.

На развитие тактической медицины компания направила почти 26 млн грн. Также "Метинвест" помог возвести 200 км фортификаций на Донецком и Запорожском направлениях.

"В условиях полномасштабной войны "Метинвест" мобилизовал все свои ресурсы, чтобы сохранить коллектив и защитить государство. Более трех с половиной лет нашим приоритетом остается помощь войску и людям. От этого зависит будущее страны, промышленности и украинских семей", - говорит генеральный директор компании Юрий Рыженков.

В то же время Метинвест активно помогает мирным жителям. В рамках гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" поддержку получили более полумиллиона украинцев, в страну доставлено более четырех тысяч тонн продуктов и товаров первой необходимости. Компания финансирует восстановление медицинской инфраструктуры, ремонты больниц и амбулаторий, а также установку специальных "мягких окон" в школах и детсадах, пострадавших от российских атак.

Кроме того, совместно с Госагентством восстановления, "Метинвест" реализует проект "Цитадель" - создание стальных укрытий для защиты детей и гражданских жителей во время воздушных тревог.

Отдельное направление деятельности компании - поддержка ветеранов. С начала войны в ряды армии стали более 10,5 тысяч работников Метинвеста, около тысячи уже вернулись к работе.

Для бывших военных действуют программы переквалификации, льготного поступления в университет "Метинвест Политехника", психологическая и физическая реабилитация. В 2025 году компания планирует потратить на эти проекты 550 тысяч долларов. Также действуют инициативы по адаптации ветеранов через спорт, в частности проект "Свободные волны", а в городах создаются ветеранские ячейки и центры поддержки.

Как известно, в 2024 году "Метинвест" Рината Ахметова перечислил в бюджеты всех уровней в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов, а с начала войны эта цифра достигла уже более 60 млрд грн.

Компания входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты в Украине.

