"Метинвест" Ахметова назвали одним из лучших работодателей для ветеранов в Украине

"Группа Метинвест" вошла в 30 лучших работодателей для ветеранов и ветеранок 2025 в Украине по версии Forbes Ukraine.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Метинвест ".

Составить рейтинг изданию помогало жюри, в состав которого вошли представители Korn Ferry, патронатной службы бригады "Хартия" и "Ангелы" (3-й ОШБр), Офиса ветеранов и их семей УКУ, Veteran Hub, Unbroken, проекта HRD club и Forbes Ukraine.

Как пишет издание, в Метинвесте - одно из крупнейших "корпоративных" ветеранских сообществ: там работают почти 1000 демобилизованных сотрудников. Бюджет программ поддержки и адаптации ветеранов - примерно 550 тысяч долларов. Самые большие статьи расходов - разработка учебных программ, психологическая помощь и летний отдых для детей.

Ветераны компании могут обучаться в "Метинвест Политехнике" - получать высшее образование, смежную специальность или повышать квалификацию. Доступны программы переквалификации и профессиональной адаптации.

На базе санатория разработана программа психофизической реабилитации "Ветеранский кемпинг": ветераны проходят оздоровительные процедуры и работают с психологами и менторами. Еще один инструмент ментального восстановления - занятия "Побратим", на которых ветераны делятся опытом друг с другом.

Из почти 50 тысяч сотрудников компании 8 182 служат в Силах обороны. За реинтеграцию ветеранов отвечает координатор в корпоративном центре и по одному представителю на каждом предприятии Группы.