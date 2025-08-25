ua en ru
Метинвест Ахметова инвестировал очередные 135 млн в оборудование "Запорожстали"

Понедельник 25 августа 2025
Метинвест Ахметова инвестировал очередные 135 млн в оборудование "Запорожстали" Фото: Метинвест инвестировал 135 млн в оборудование "Запорожстали" (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Металлургический комбинат "Запорожсталь" (Запорожье), который входит в Группу Метинвест Рината Ахметова, получит 135 млн грн инвестиций на капремонт трех групп нагревательных колодцев цеха горячей прокатки в рамках годовой программы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Согласно сообщению предприятия, обновление охватывает 12 нагревательных колодцев (по четыре в каждой группе), обеспечивающих термическую подготовку слябов весом до 16 тонн перед прокаткой.

"Сегодня "Запорожсталь" работает только на 75% от собственных мощностей, однако программу по техническому обслуживанию оборудования и его ремонту мы выполняем на все 100%. Речь идет, в частности, об обновлении нагревательных колодцев - критически важного элемента технологической цепи горячей прокатки", - отметил исполняющий обязанности генерального директора "Запорожстали", Герой Украины Тарас Шевченко.

Кроме того, будет проведена модернизация механического и энергетического оборудования, замена около 900 тонн металлоконструкций, обновление гидравлики, систем автоматики и температурных датчиков.

Как отмечается, капитальный ремонт повысит надежность оборудования, его энергоэффективность и снизит риски незапланированных простоев.

В 2025 году "Запорожсталь" также произведет масштабные ремонты основных агрегатов теплоэлектроцентрали - котлоагрегата №5, турбогенератора №1 и турбокомпрессора №7. На эти цели предусмотрено около 75 млн грн. инвестиций.

В целом, несмотря на сложную экономическую ситуацию, бюджет капитальных инвестиций предприятия в 2025 году увеличен до 1,1 млрд грн.

