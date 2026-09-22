Остановка заводов и потеря рынков: кризис в металлургии бьет по всей экономике Украины

Украинская металлургия переживает один из самых глубоких кризисов за время войны, оказавшись под давлением сразу нескольких факторов: российских ударов, дефицита электроэнергии, проблем с логистикой и новых ограничений ЕС. Остановка заводов уже отражается на смежных отраслях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на материал Цензор.НЕТ.

Остановка заводов и резкое падение производства стали

Как известно, после российских атак в августе-сентябре остановились "Запорожсталь", "Каметсталь" и ArcelorMittal Кривой Рог. В августе производство стали в Украине сократилось на 57,3%.

В "Метинвесте" прокомментировали изданию, что новые вызовы поставили украинскую металлургию "на грань выживания". Из-за остановки меткомбинатов сокращается и работа смежных предприятий.

В частности, производство на горно-обогатительных комбинатах в августе упало примерно на 40%.

Ситуацию одновременно усугубляют российские удары, высокая стоимость и дефицит электроэнергии, блокада морских портов, повышение железнодорожных тарифов, дефицит локомотивов и вагонов, а также новые торговые ограничения ЕС.

Учитывая, что металлургия "держит на себе" 40% работы портов и железной дороги, требуются действенные шаги по восстановлению отрасли, говорится в материале.

Кризис металлургии бьет по железной дороге, портам и рабочим местам

По оценке гендиректора GMK Center Станислава Зинченко, горно-металлургический комплекс обеспечивает около 40% работы "Укрзализныци", 30-40% грузовой базы портов и 10-20% работы машиностроения.

Поэтому дальнейшее сокращение производства может иметь последствия далеко за пределами самой металлургии.

Кризис создает и социальные риски. По данным GMK Center, отрасль обеспечивает около 70 тыс. прямых рабочих мест и еще примерно 280 тыс. - в смежных секторах. Большие комбинаты остаются ключевыми работодателями и налогоплательщиками в Запорожье, Кривом Роге, Каменском и других промышленных городах.

В то же время, сроки восстановления остановленных предприятий пока неизвестны. Специалисты оценивают повреждения "Запорожстали" и "Каметстали". По словам Зинченко, восстановление больших мощностей может длиться долго из-за необходимости разбора завалов, изготовления нового оборудования и сложности его доставки во время войны.

Вклад металлургии в ВВП также сократился: с около 10,3% до полномасштабной войны до примерно 5,5% в прошлом году.

ЕС сокращает возможности экспорта, а импорт стали в Украину растет

Отдельным вызовом отрасли является доступ к европейскому рынку. Ранее более 80% украинского металлургического экспорта направлялось в ЕС.

Новые квоты ЕС, действующие с июля 2026 года, могут сократить поставки украинской металлопродукции на 60% против 2025 года - до около 1,05 млн тонн.

В "Метинвесте" оценивают, что вместе с расходами на CBAM новые ограничения могут стоить компании почти в 700 млн евро экспортной выручки в год.

"Закрытый для нас европейский рынок означает неизбежное сокращение мощностей и остановку заводов", - добавил Станислав Зинченко.

Параллельно Украина быстро теряет и внутренний рынок. Если раньше доля импорта в потреблении стали составляла 10-20%, сейчас она приблизилась к 50%. Из примерно 4 млн тонн внутреннего потребления уже около 2 млн тонн приходится на импорт, преимущественно из Турции и Китая.

Нужны комплексные решения: какие пути выхода из кризиса

В отрасли предлагают в частности:

создать отдельный Фонд восстановления ГМК по аналогии с энергетическим сектором;

по аналогии с энергетическим сектором; ввести компенсационный механизм для разрушенных предприятий с возможным финансированием до 100 млн долларов на проект;

для разрушенных предприятий с возможным финансированием до 100 млн долларов на проект; привлекать международную помощь и конфискованные российские активы.

Среди других предложений - переговоры с ЕС по смягчению квот для украинской стали и специальный режим CBAM на период войны.

Критическим остается восстановление морской логистики. По оценкам отрасли, без стабильной работы черноморских портов металлургические комбинаты не смогут выйти на экономически оправданные объемы производства.

В отрасли предупреждают, что без комплексной поддержки Украина рискует одновременно потерять экспортные рынки, внутренний рынок и производственную базу, от которой зависят железная дорога, порты, машиностроение и экономика промышленных регионов.