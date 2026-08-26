Длинные контракты на электроэнергию для индустрии. Что нужно сделать, чтобы они стали реальностью?
Преимущественно от первых аукционов по продаже электроэнергии по длинным двусторонним договорам выиграли трейдеры, а не промышленность. Чтобы заводы и меткомбинаты получили доступ к прямым контрактам, необходимо увеличить лоты, зафиксировать размер гарантийного взноса, устранить трейдеров и увеличить предложение.
Об этом говорится в статье РБК-Украина - "Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией".
Результаты первых аукционов
В июле были проведены первые аукционы по продаже электроэнергии государственными генерирующими компаниями "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" по длительным контрактам, но в основном их победителями стали трейдеры, а не конечные потребители – промышленность.
Чтобы энергоемкие отрасли промышленности, такие как металлургия, получили доступ к прямым контрактам с производителями электроэнергии (компаниями-владельцами электростанций) необходимо внести ряд изменений в правила проведения аукционов.
Необходимы дальнейшие изменения
В частности, следует изъять трейдеров из круга покупателей, ведь эти участники рынка ориентируются на будущую динамику очень волатильного рынка "на сутки вперед".
Также необходимо увеличить размер лотов, например до 20 мегаватт. "Такой объем будет больше соответствовать профилю потребления крупных промышленных предприятий и позволит им более эффективно использовать механизм долгосрочных контрактов", - прокомментировали РБК-Украина в компании "ArcelorMittal Кривой Рог".
Первые аукционы показали необходимость пересмотреть подход к определению стартовой цены (она слишком высока). Следует использовать индикатор средневзвешенной цены на РДН за предыдущий период, но с дисконтом 30%.
В ходе аукциона крайне важно увеличить предложение электроэнергии от генерирующих компаний – вдвое от сегодняшнего уровня (до 4% от объема генерации), также необходимо убрать требование об участии не менее 5 участников торгов.
Отдельным вопросом для покупателей является размер гарантийного взноса, который по своему усмотрению определяет продавец электроэнергии (в определенных пределах). Для обеспечения прогнозируемости финансовой модели участия на аукционе ставку гарантийного взноса следует сделать фиксированной.
На кого должны быть ориентированы изменения
Такие изменения позволят создать возможность для заключения прямых долгосрочных договоров между генерацией и промышленностью. "Доступ к долгосрочным контрактам для промышленных потребителей должен быть одним из ключевых критериев при формировании правил аукционов", - приводится в публикации цитата президента "Украинского союза промышленников и предпринимателей" Анатолия Кинаха.
Напомним, в середине июня Кабмин разрешил проведение аукционов , по результатам которых должны заключаться договоры на квартал, полугодие и год. Обязанность продавать электроэнергию на соответствующие периоды была возложена на государственные компании "Энергоатом" (оператор атомных электростанций) и "Укргидроэнерго" (крупные гидро- и гидроаккумулирующие станции). Суммарно эти две компании должны выставлять на продажу в рамках аукционов до 4% прогнозного объема генерации.
В феврале компания "ArcelorMittal Кривой Рог" вынужденно приостановила работу отдельно подразделения - "Литейно-механического завода" из-за убыточности его работы в свете удорожания электроэнергии.
16 августа из-за ракетного удара все предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог" было вынуждено приостанавливать работу .В результате вражеского удара погибли два человека и 13 сотрудников были ранены.