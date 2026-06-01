Цель Зеленского завершить войну до зимы - реалистична: Буданов раскрыл позицию Украины

Поручение президента как можно быстрее прекратить боевые действия является вполне достижимой целью. Уже есть реальные основания для прекращения огня, а Украина готовится к важным переговорным процессам с участием западных партнеров, при этом категорически исключая сдачу территорий.

Главное:

Сроки завершения войны: Цель президента Зеленского закончить боевые действия до зимы является реалистичной, своевременной и продуманной.

Цель президента Зеленского закончить боевые действия до зимы является реалистичной, своевременной и продуманной. Переговорный процесс: Переговоры не находятся в "тупике", технические разговоры продолжаются. Украина готовится к визиту американской делегации, которая планирует посетить Киев и Москву.

Переговоры не находятся в "тупике", технические разговоры продолжаются. Украина готовится к визиту американской делегации, которая планирует посетить Киев и Москву. Позиция Украины: Никакой сдачи Донбасса или других территорий не будет. Первым этапом должна стать остановка там, где стоят войска.

Никакой сдачи Донбасса или других территорий не будет. Первым этапом должна стать остановка там, где стоят войска. Роль Запада и Европы: Европа должна определиться с единым представителем и общей позицией для участия в переговорах. Привлечение западных партнеров является необходимым.

Европа должна определиться с единым представителем и общей позицией для участия в переговорах. Привлечение западных партнеров является необходимым. Угрозы: Российские разработки вроде "Орешника" являются демонстративными. Путин боится за свою жизнь, а в российской системе власти наблюдается прогрессирующий спад.

Российские разработки вроде "Орешника" являются демонстративными. Путин боится за свою жизнь, а в российской системе власти наблюдается прогрессирующий спад. Беларусь: Украина работает над тем, чтобы исключить использование территории Беларуси для новой агрессии.

Далее приводим прямую речь Буданова на форуме.

Переговоры не в "тупике"

Относительно какого-либо перемирия на Троицу, я такой информации не получал.

Относительно переговорного процесса, я никогда не говорил, что мы в "тупике" и продолжаю стоять на этом мнении поскольку определенные процессы продолжаются, они не совсем публичные.

Мы ждем в ближайшее время визит американской делегации. Мы все готовимся к этой встрече. Они подтвердили, что они планируют прибыть в ближайшее время в Киев и Москву.

Определенная пауза в переговорах существует на самом высоком уровне. Что касается технических разговоров, эти переговоры никогда не останавливались. Относительно того, что переговоры сейчас остановлены, я не разделяю такую позицию.

Окончание горячей фазы войны

Поручение президента - как можно быстрее попытаться прекратить эту войну. На самом деле, его (президента Зеленского, - ред) попытки - как можно быстрее, желательно до зимы, прекратить боевые действия. На мой взгляд, эта цель абсолютно правильная, своевременная, продуманная и реалистичная.

Наших возможностей, я уверен, достаточно для того, чтобы попытаться этого достичь и реально реализовать. Если Россия откажется по финалу, так тоже может быть... Однако сейчас есть реальные признаки того, что основа для прекращения боевых действий уже существует.

Нам нужно завершение боевых действий, прежде всего. Как мы этого достигнем - не имеет значения. И работать над гарантиями безопасности для Украины. Без гарантий не будет будущего, все это превратится просто в какую-то "серую зону". А в "серой зоне" страны не развиваются, они там выживают и гибнут обычно. Вся история мировая показывает это. Я уверен, что мы достигнем правильного, справедливого результата.

Первым этапом мы должны остановиться там, где стоим, дальше будем уже что-то решать, как быть дальше. Но никакой сдачи Донбасса и тому подобных вещей.

Роль Европы в переговорах

Посредником (в переговорах, - ред) - не думаю, участником переговоров, пожалуй, она на каком-то этапе должна стать. Но главный вопрос для меня - какая позиция будет у Европы, кто ее будет представлять. У стран Европы будут разные взгляды, а позиция нужна единая.

По состоянию на сейчас Европа так и не определилась, кто же будет этим "единым окном" для Европы. Надеюсь, в ближайшее время они определятся и тогда мы все вместе будем реализовывать эти попытки.

Надо определиться, кто будет представлять Европу. Это не может быть 100 человек, это должен быть один человек. Второе - какая будет позиция, о чем говорить. Сейчас этой позиции не существует. Надо определиться с лицом и позицией и скомпилировать ее с позицией Украины. Это не может быть лебедь, рак и щука. Так не работает.

Нам вовлеченность западных партнеров нужна не меньше, чем россиянам. Россияне хотят очень многого от западных партнеров. Много вопросов не к Украине, а к ним: как будет гарантироваться их суверенитет, что делать с санкциями, экономические вопросы. Западные страны все равно будут в этом диалоге. Это невозможно устранить.

Угроза из Беларуси

Мы должны быть сильными и готовыми к чему угодно, тогда глупые мысли ни у кого в голову лезть не будут.

Нужна ли нам помощь, чтобы исключить саму возможность каких-либо провокаций? Это никогда лишним не будет. Сможет ли с этой задачей справиться госпожа Тихановская? Нет, не сможет, даже в теории.

Я надеюсь, что мы сможем сделать правильные шаги, чтобы исключить саму идею повторного применения и использования территории Беларуси для вооруженной агрессии против Украины.

Угроза "Орешника"

Комплексы "Кедр", "Орешник" и тому подобные разработки - не следует об этом сильно задумываться, это средство, прежде всего, демонстративное, у нас проблема более насущная. Это обычные уже для нас "Искандеры", комплексы С-400 для наземных ударов, крылатые ракеты воздушного и морского базирования и, к сожалению, беспилотники.

Чем-то я вас не удивлю, этого вооружения достаточное количество в РФ. У них есть ресурс, чтобы продолжать ведение боевых действий.

Влияют ли наши удары на РФ?

Эти удары были с конца 2022 года, но их интенсивность сейчас значительно возросла и для них это реально проблема. Их общество не было морально готово к тому, что могут массированно залетать дроны и ракеты. Для них это шок. Это то, что они верили никогда не может быть, потому что они "очень сильные и мощные и все их боятся", а оказывается иначе.

Путин

То, что он волнуется за свою жизнь - точно факт. Там есть определенные причины, почему он так думает. Многое - надуманное, но в конце концов все люди его типа живут в мире подобных страхов. Это во-первых.

Во-вторых, нам всем так удобно говорить, что они какие-то выжившие из ума люди. Не всегда так. Там есть достаточно серьезные и умные люди, которые умеют анализировать все происходящее. И они видят четко - везде идет регресс и спад. Да, это можно еще терпеть определенный промежуток времени, но в перспективе это ничего хорошего не несет и это уже есть угроза, ростки угрозы стабильности системы. Этого они боятся. Все остальное - экономический спад и так далее, они переживут.

Планируется ли перезахоронение в Украине Бандеры, Петлюры и Скоропадского

Сейчас идет работа, завершающий этап, над законом Украины о Национальном пантеоне героев. Есть несколько разных мнений относительно того, как должны определяться исторические фигуры.

Первая - сделать сразу первым приложением какое-то количество людей, которое при принятии закона и определят.

Вторая - не делать этого приложения, а согласно закону создастся комиссия, которая и должна выбирать людей, кто достоин. Какой из этих вариантов будет - увидим позже, это закон Верховной Рады.