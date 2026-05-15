Meta "прокачала" Ray-Ban Display: очки получат игры, субтитры и мини-приложения

Смарт-очки Meta Ray-Ban Display, которые ранее критиковали за ограниченный набор функций, наконец-то избавляются от "закрытости". Технологический гигант официально разрешил сторонним разработчикам создавать ПО для встроенного дисплея и контроллера Neural Band.

Meta открывает доступ к API смарт-очков для разработчиков приложений на базе iOS, Android, а также для веб-приложений. Поскольку дисплей гаджета имеет ограниченный 20-градусный угол обзора, компания делает ставку на так называемые "информационные наложения" и микроприложения.

Технический директор Meta Эндрю Босворт продемонстрировал приложение Darkroom Buddy - интерактивное руководство для проявления фотопленки, которое служит удобной подсказкой перед глазами.

Разрыв между идеей и прототипом никогда не был меньше. Добавьте очки и входы, такие как Neural Band, и ощущение, что наступают ранние дни строительства так, как мы не видели уже более десяти лет.



Какие еще обновления получит гаджет

Стриминг и данные: разработчики смогут создавать виджеты для трансляции медиа, отображения результатов матчей в реальном времени или статусов заказов.

Игровой сегмент: Meta рассматривает возможность запуска мини-игр - шахмат, "змейки" или классических аркад в стиле Brick Breaker.

Ранее пользователи были ограничены только сервисами Meta. Например, чтобы просмотреть рецепт во время приготовления еды, приходилось полагаться исключительно на Meta AI. Открытие платформы позволит известным кулинарным или спортивным сервисам интегрировать свои данные непосредственно в интерфейс очков.

"Нейронный" ввод и запись экрана

Вместе с анонсом для разработчиков, Meta выпустила ряд обновлений для действующих владельцев очков, которые уже доступны для использования.

Что предлагают:

Neural Handwriting: функция позволяет отвечать на сообщения, буквально "рисуя" буквы пальцами в воздухе. Теперь эта возможность доступна для всех пользователей.

Записьдисплея: появилась возможность записывать происходящее на внутреннем экране очков одновременно с основным видом. Это поможет пользователям демонстрировать другим, как именно работает их интерфейс дополненной реальности.

Живые субтитры: очки получили поддержку титров в реальном времени для звонков в Messenger, WhatsApp и Instagram.

Автономность и перспективы

Главным вызовом для новых приложений остается время автономной работы. Интенсивное использование дисплея быстро истощает встроенный аккумулятор, поэтому разработчикам придется оптимизировать свои решения под энергоэффективные микроинтерфейсы.

Анонс сторонней поддержки состоялся на фоне подготовки к конференции Meta Connect, где ожидается презентация следующего поколения смарт-очков. Марк Цукерберг уже намекнул на новую итерацию Ray-Ban Display, которая может получить еще лучшие характеристики и расширенные возможности искусственного интеллекта.

Когда именно первые сторонние приложения появятся в магазине - пока неизвестно.