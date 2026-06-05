ua en ru
Пт, 05 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Apple интегрирует сторонний ИИ в iMessage: что это значит для пользователей

12:14 05.06.2026 Пт
3 мин
Пользователи смогут управлять календарем, фотографиями и умным домом через обычные текстовые сообщения в iMessage
aimg Ольга Завада
Apple интегрирует сторонний ИИ в iMessage: что это значит для пользователей ИИ-агент Poke официально появился в Apple (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Американский стартап Poke успешно прошел строгий отбор Apple и интегрировал своего виртуального помощника в фирменный мессенджер компании. Такое решение не только упрощает пользование технологиями, но и открывает совершенно новый источник прибыли для Apple.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Больше интересного: MacBook может впервые получить сенсорный экран: что готовит Apple

Что такое Poke и как он работает?

Проект Poke, созданный компанией The Interaction Company of California, запустился в марте этого года. Главная идея - упростить использование ИИ для людей, которые не имеют технических навыков и не умеют работать со сложными ИИ-системами вроде OpenClaw.

Пользователю не нужно скачивать отдельное приложение. Он просто пишет ИИ-агенту обычное текстовое сообщение, а тот помогает в повседневных делах:

  • планирует режим дня и управляет календарем;
  • отслеживает показатели здоровья и фитнеса;
  • контролирует устройства умного дома;
  • редактирует фотографии.

До сих пор сервис работал через обычные СМС, Telegram и в некоторых странах через WhatsApp. Теперь к этому перечню официально добавился iMessage.

Новая бизнес-модель для Apple

Для разработчиков и инвесторов важнейшей деталью стал способ монетизации. Сооснователь стартапа Марвин фон Хаген рассказал, что Poke будет платить Apple фиксированную комиссию за каждого пользователя, который общается с ИИ на платформе.

Точная сумма не разглашается, однако она значительно ниже тарифов компании Meta AI, которая существенно подняла цены на работу сторонних ИИ-агентов в WhatsApp из-за регуляторных правил ЕС.

Если такой формат станет массовым, Apple получит совершенно новый стабильный источник дохода, а ИИ-стартапам придется закладывать эти налоги в стоимость своих услуг.

Строгие стандарты безопасности

Процесс проверки и одобрения со стороны Apple длился несколько месяцев. Чтобы получить разрешение, стартап должен был выполнить ряд жестких условий:

  • Четко идентифицировать систему как ИИ, чтобы пользователи не путали ее с человеком;
  • Гарантировать возможность подключения реальной "живой" службы поддержки при необходимости;
  • Полностью переделать интерфейс под дизайн-код Apple - например, вместо обычных ссылок в тексте iMessage теперь отображает только превью-карты, а кнопки соответствуют фирменному стилю компании.

Сейчас Poke уже привлек 10 миллионов долларов дополнительных инвестиций от фондов Spark Capital, General Catalyst и других ангелов (в дополнение к прошлогодним 15 миллионам), а рыночная стоимость маленькой команды из 10 человек достигла 300 миллионов долларов.

Сейчас компания начинает рассылать первые приглашения для действующих пользователей, которые хотят перенести свой опыт общения с ИИ в iMessage.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
iPhone
Новости
Письмо Зеленского Путину: что в тексте и как реагируют РФ и США
Письмо Зеленского Путину: что в тексте и как реагируют РФ и США
Аналитика
Выборы под прицелом Кремля. Удержит ли Пашинян курс Армении на Запад
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Выборы под прицелом Кремля. Удержит ли Пашинян курс Армении на Запад