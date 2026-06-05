Apple интегрирует сторонний ИИ в iMessage: что это значит для пользователей
Американский стартап Poke успешно прошел строгий отбор Apple и интегрировал своего виртуального помощника в фирменный мессенджер компании. Такое решение не только упрощает пользование технологиями, но и открывает совершенно новый источник прибыли для Apple.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
Что такое Poke и как он работает?
Проект Poke, созданный компанией The Interaction Company of California, запустился в марте этого года. Главная идея - упростить использование ИИ для людей, которые не имеют технических навыков и не умеют работать со сложными ИИ-системами вроде OpenClaw.
Пользователю не нужно скачивать отдельное приложение. Он просто пишет ИИ-агенту обычное текстовое сообщение, а тот помогает в повседневных делах:
- планирует режим дня и управляет календарем;
- отслеживает показатели здоровья и фитнеса;
- контролирует устройства умного дома;
- редактирует фотографии.
До сих пор сервис работал через обычные СМС, Telegram и в некоторых странах через WhatsApp. Теперь к этому перечню официально добавился iMessage.
Новая бизнес-модель для Apple
Для разработчиков и инвесторов важнейшей деталью стал способ монетизации. Сооснователь стартапа Марвин фон Хаген рассказал, что Poke будет платить Apple фиксированную комиссию за каждого пользователя, который общается с ИИ на платформе.
Точная сумма не разглашается, однако она значительно ниже тарифов компании Meta AI, которая существенно подняла цены на работу сторонних ИИ-агентов в WhatsApp из-за регуляторных правил ЕС.
Если такой формат станет массовым, Apple получит совершенно новый стабильный источник дохода, а ИИ-стартапам придется закладывать эти налоги в стоимость своих услуг.
Строгие стандарты безопасности
Процесс проверки и одобрения со стороны Apple длился несколько месяцев. Чтобы получить разрешение, стартап должен был выполнить ряд жестких условий:
- Четко идентифицировать систему как ИИ, чтобы пользователи не путали ее с человеком;
- Гарантировать возможность подключения реальной "живой" службы поддержки при необходимости;
- Полностью переделать интерфейс под дизайн-код Apple - например, вместо обычных ссылок в тексте iMessage теперь отображает только превью-карты, а кнопки соответствуют фирменному стилю компании.
Сейчас Poke уже привлек 10 миллионов долларов дополнительных инвестиций от фондов Spark Capital, General Catalyst и других ангелов (в дополнение к прошлогодним 15 миллионам), а рыночная стоимость маленькой команды из 10 человек достигла 300 миллионов долларов.
Сейчас компания начинает рассылать первые приглашения для действующих пользователей, которые хотят перенести свой опыт общения с ИИ в iMessage.