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Главная » Бизнес » Tech

Камера, ИИ и перевод вживую: Meta показала доступные смарт-очки

11:14 24.06.2026 Ср
2 мин
Цена на гаджет стартует от 299 долларов
aimg Ольга Завада
Камера, ИИ и перевод вживую: Meta показала доступные смарт-очки Meta выпустила новую линейку умных очков (фото: Meta)
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Meta выпустила линейку смарт-очков Meta Glasses. На этот раз технологический гигант отказался от привычного брендирования Ray-Ban или Oakley, выпустив гаджет в партнерстве с производителем оптики EssilorLuxottica.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Meta .

Технические характеристики и дизайнерские серии

Очки Meta Glasses не имеют встроенного дисплея, однако оснащены камерой и персональными динамиками .

На корпусе размещена специальная кнопка, которая по умолчанию активирует фирменного голосового ассистента Meta AI (настройку кнопки можно изменить под другие функции).

Производитель заявляет, что встроенного аккумулятора хватает более чем на 8 часов непрерывной работы , а портативный зарядный футляр обеспечивает еще до 40 часов дополнительного использования.

На старте продаж компания подготовила три основные версии оправ :

Meta Adventurer : прямоугольная модель, доступная в стандартном и большом размерах.

Камера, ИИ и перевод вживую: Meta показала доступные смарт-очки

Очки Meta Adventurer (скриншот: Meta)

Meta Fury : более массивная квадратная оправа, повторяющая популярные стили мужских очков.

Камера, ИИ и перевод вживую: Meta показала доступные смарт-очки

Meta Fury (скриншот: Meta)

Meta Glasses by Kylie : тонкая овальная модель, разработанная в коллаборации с американской моделью и инфлюэнсершей Кайли Дженнер.

Камера, ИИ и перевод вживую: Meta показала доступные смарт-очкиСмарт-очки Meta Glasses by Kylie (скриншот: Meta)

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Встроенный помощник Meta AI способен

  • распознавать объекты, которые видит пользователь,
  • отвечать на вопросы о спортивных результатах,
  • рекомендовать местные рестораны,
  • помогать в управлении повседневными делами.

Новые функции и конкурентная среда

В ближайшее время разработчики обещают добавить в функционал очков систему пешеходной навигации (Pedestrian navigation ), которая будет предоставлять пошаговые голосовые подсказки во время прогулок по городу.

Кроме того, функция синхронного перевода в реальном времени получит поддержку 14 новых языков , среди которых китайский (мандаринский), японский, хинди и корейский.

Выход Meta Glasses состоялся всего через неделю после того, как компания Snap представила свои долгожданные потребительские смарт-очки Specs. Однако в отличие от бюджетного гаджета Meta за 299 долларов устройство от Snap позиционируется в совершенно другом ценовом сегменте и стартует от 2195 долларов.

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