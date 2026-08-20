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Meta выпустила ИИ-приложение Mac: что оно умеет и чем опасно

10:06 20.08.2026 Чт
2 мин
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aimg Ольга Завада
Meta запустила помощника на Mac (фото: Unsplash)

Meta выпустила отдельное рабочее приложение Meta AI для Mac. Новый инструмент ориентирован на предпринимателей, контент-мейкеров и активных пользователей Facebook и Instagram.

Об этом РБК-Украина информирует со ссылкой на Meta.

Что может новое приложение?

Разработчики Meta создали настольную версию ИИ в виде полноценного приложения, а не просто перенесенной программы.

Для работы с помощником нужно иметь учетную запись в системах Meta - Facebook, Instagram, Messenger или WhatsApp.

Программа совместима с ПК на базе процессоров Apple Silicon, работающих под управлением операционной системы macOS 15 или более поздней версии.

Среди ключевых новшеств выделяют:

  • возможность показывать ИИ-помощнику отдельные окна или части экрана для анализа текущих задач;
  • управление системой с помощью голосовых команд и диктовки в любой программе;
  • интеграция с аналитическими и рекламными инструментами для оценки охвата и эффективности публикаций;
  • подключение профилей к Google Workspace для быстрой обработки документов, таблиц и других рабочих файлов.

В Meta отмечают, что ИИ способен анализировать контекст, доступный только в пределах конкретного аккаунта, а также сравнивать показатели с публичными данными конкурентов.

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Монетизация и ограничение

Загрузка и использование базовых функций ИИ-приложения остаются бесплатными. В то же время разработчики постепенно увязывают лимиты на использование более сложных вычислительных операций.

Если пользователь превышает ежедневный или ежемесячный лимит запросов, то система предложит оформить платную подписку Meta One. В компании подчеркивают, что разработка должна стать полноценным автопилотом для ведения бизнеса.

Главные риски

Вместе с полезным функционалом возникает вопрос защиты персональных данных.

Разработчики отмечают, что любые данные, которыми пользователь делится с ассистентом, могут употребляться для обучения будущих ИИ-моделей.

Meta обещает не применять контент из приватных сообщений для тренировки алгоритмов, если пользователь сам не предоставил к ним доступ.

Однако информация по публикациям, фотографиям, подписям, а также данные по подключенным внешним сервисам или трансляции экрана подлежат автоматической обработке.

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