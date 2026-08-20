Meta випустила ШІ-додаток Mac: що він вміє та чим небезпечний

Що може новий застосунок?

Розробники Meta створили десктопну версію ШІ у вигляді повноцінного додатка, а не просто перенесеної мобільної програми.

Для роботи з помічником потрібно мати обліковий запис у системах Meta - Facebook, Instagram, Messenger або WhatsApp.

Програма сумісна з ПК на базі процесорів Apple Silicon, які працюють під керуванням операційної системи macOS 15 або новішої версії.

Серед ключових нововведень виділяють:

можливість показувати ШІ-помічнику окремі вікна або частини екрана для аналізу поточних завдань;

керування системою за допомогою голосових команд та диктовки у будь-якій програмі;

інтеграція з аналітичними та рекламними інструментами для оцінки охоплень і ефективності публікацій;

підключення профілів до Google Workspace для швидкого опрацювання документів, таблиць та інших робочих файлів.

У Meta зазначають, що ШІ здатен аналізувати контекст, який доступний лише у межах конкретного акаунта, а також порівнювати показники з публічними даними конкурентів.

Монетизація та обмеження

Завантаження та використання базових функцій ШІ-додатка залишаються безкоштовними. Водночас розробники поступово вповаджують ліміти на використання складніших обчислювальних операцій.

Якщо користувач перевищує щоденний або щомісячний ліміт запитів, система запропонує оформити платну підписку Meta One. У компанії підкреслюють, що розробка має стати повноцінним автопілотом для ведення бізнесу.

Головні ризики

Разом із корисним функціоналом постає питання захисту персональних даних.

Розробники зазначають, що будь-які дані, якими користувач ділиться з помічником, можуть використовуватися для навчання майбутніх ШІ-моделей.

Meta обіцяє не застосовувати контент із приватних повідомлень для тренування алгоритмів, якщо користувач сам не надав до них доступ.

Однак інформація з публікацій, фотографій, підписів, а також дані з підключених зовнішніх сервісів або трансляції екрана підлягають автоматичній обробці.