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Meta випустила ШІ-додаток Mac: що він вміє та чим небезпечний

10:06 20.08.2026 Чт
2 хв
Подбайте про конфіденційність заздалегідь
aimg Ольга Завада
Meta запустила помічника на Mac (фото: Unsplash)

Meta випустила окремий десктопний додаток Meta AI для Mac. Новий інструмент орієнтований на підприємців, контент-мейкерів та активних користувачів Facebook і Instagram.

Про це РБК-Україна інформує з посиланням на Meta.

Що може новий застосунок?

Розробники Meta створили десктопну версію ШІ у вигляді повноцінного додатка, а не просто перенесеної мобільної програми.

Для роботи з помічником потрібно мати обліковий запис у системах Meta - Facebook, Instagram, Messenger або WhatsApp.

Програма сумісна з ПК на базі процесорів Apple Silicon, які працюють під керуванням операційної системи macOS 15 або новішої версії.

Серед ключових нововведень виділяють:

  • можливість показувати ШІ-помічнику окремі вікна або частини екрана для аналізу поточних завдань;
  • керування системою за допомогою голосових команд та диктовки у будь-якій програмі;
  • інтеграція з аналітичними та рекламними інструментами для оцінки охоплень і ефективності публікацій;
  • підключення профілів до Google Workspace для швидкого опрацювання документів, таблиць та інших робочих файлів.

У Meta зазначають, що ШІ здатен аналізувати контекст, який доступний лише у межах конкретного акаунта, а також порівнювати показники з публічними даними конкурентів.

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Монетизація та обмеження

Завантаження та використання базових функцій ШІ-додатка залишаються безкоштовними. Водночас розробники поступово вповаджують ліміти на використання складніших обчислювальних операцій.

Якщо користувач перевищує щоденний або щомісячний ліміт запитів, система запропонує оформити платну підписку Meta One. У компанії підкреслюють, що розробка має стати повноцінним автопілотом для ведення бізнесу.

Головні ризики

Разом із корисним функціоналом постає питання захисту персональних даних.

Розробники зазначають, що будь-які дані, якими користувач ділиться з помічником, можуть використовуватися для навчання майбутніх ШІ-моделей.

Meta обіцяє не застосовувати контент із приватних повідомлень для тренування алгоритмів, якщо користувач сам не надав до них доступ.

Однак інформація з публікацій, фотографій, підписів, а також дані з підключених зовнішніх сервісів або трансляції екрана підлягають автоматичній обробці.

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