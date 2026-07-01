Meta серьезно прокачала Threads: у Live Chats появились новые возможности

Как расширились возможности Live Chats?

Функция "Живые чаты" была создана для текстового обсуждения важных событий (например, спортивных матчей, презентаций или кинопремий) в режиме реального времени.

В отличие от конкурентов, Threads делает ставку на быстрые групповые текстовые комнаты и свежее обновление добавило несколько востребованных опций.

Главные технологические изменения в обновлении:

Встроенный переводчик. Функция синхронного перевода текста позволит пользователям из разных уголков мира беспрепятственно участвовать в глобальных обсуждениях, стирая языковые барьеры.

Совместное управление. Создатели комнат теперь могут назначать троих соведущих. Они будут выполнять роль приглашенных гостей или дополнительных модераторов, помогающих следить за порядком в чате.

Жесткая модерация. Организаторы текстовых трансляций получили право удалять какие-либо сообщения из чата для всех участников. Кроме того, разработчики тестируют новый дизайн, визуально выделяющий реплики автора среди потока сообщений.

Расширение доступа. Возможность запускать собственные Live Chats открыли для всех так называемых "лидеров сообществ" (Community Champions) - активных блоггеров с большим количеством подписчиков, регулярно поддерживающих дискуссии.

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Внутри одного "Живого чата" активными могут быть до 150 участников - они имеют право отправлять текст, фото, видео, ссылки и эмодзы. Если этот предел превышен, остальные пользователи подключаются в режиме "зрителя":

они видят разговор,

могут ставить реакции,

голосовать в опросах,

не могут писать сами.

Статистика Threads и планы на десктопную версию

В начале своего запуска Threads сталкивался с критикой из-за отсутствия хронологической ленты, полноценного поиска и хетшегов. Это мешало платформе конкурировать с X в нише срочных новостей.

Однако после постепенного добавления этих инструментов и запуска прямых сообщений (DMs), платформа продемонстрировала стремительный рост. В июне Threads официально пересек отметку в 500 миллионов активных пользователей ежемесячно.

В компании отмечают, что Live Chats стали уникальной фишкой, которой нет у главного конкурента. Каждый день на платформе создаются сотни таких комнат, которые собирают тысячи зрителей.

В Meta также анонсировали будущие апдейты, которых больше всего ждут авторы контента: в ближайшее время "Живые чаты" получат полноценную десктопную поддержку, а внутри самих диалогов появится возможность закреплять важные сообщения вверху экрана.