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Исторический прецедент: работник университета получил право отказаться от ИИ

17:33 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Ольга Завада
Исторический прецедент: работник университета получил право отказаться от ИИ Американец защитил свое право работать без нейросетей (изображение: РБК-Украина)
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Администратор Университета Кентукки Дэвид Дурман стал первым светским гуманистом, официально получившим религиозное освобождение от использования искусственного интеллекта на рабочем месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на American Humanist Association.

Убеждения против ИИ?

Дэвид Дурман убежден, что чрезмерное возложение на алгоритмы удручает способность человека быть нравственным субъектом.

По его словам, ИИ "препятствует возможности людей зарабатывать на жизнь, наносит экологический ущерб для планеты, а также присваивает человеческое творчество в сфере искусства и литературы".

Чтобы защитить свои ценности, Дурман обратился к Американской гуманистической ассоциации. Правозащитники помогли ему юридически оформить освобождение от обязательного использования инструментов искусственного интеллекта на рабочем месте.

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Официальное решение университета

Представитель Университета Кентукки Джей Блантон заявил, что заведение рассматривает запросы на религиозные исключения индивидуально, учитывая должностные обязанности работников.

В случае с Дурманом руководство решило, что такое исключение не помешает ему помогать исследователям с грантовыми заявками, хотя сам работник решил заранее позаботиться о юридической защите, несмотря на рекомендации коллег и руководства опробовать новые инструменты.

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Юридические прецеденты и защита прав

Случай Дурмана стал одним из первых публичных прецедентов, хотя раньше подобных условий добилась инженер программного обеспечения Эрин Маус.

Представители Американской гуманистической ассоциации подчеркивают, что беспокойство о влиянии искусственного интеллекта на человеческое достоинство присуще разным вероисповеданиям и мировоззрениям.

"Законы обеспечивают защиту не только традиционным религиозным верованиям, но и светским гуманистическим убеждениям", - объясняют они.

Сам Дурман отмечает, что не пытается навязывать собственное мнение другим, но надеется, что его пример вдохновит людей отстаивать свои этические позиции.

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