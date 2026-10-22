Meta хочет зарабатывать на ИИ больше, чем на Facebook и Instagram: сработает ли ставка на Muse

Стремительный спрос и транзакции на сотни долларов

Несмотря на то, что ассистент Muse доступен только для жителей США и Канады, сервис продемонстрировал высокие показатели вовлеченности с момента релиза в сентябре.

По словам Цукерберга во время отчета за третий квартал, Meta переходит в операционную фазу масштабирования системы, рассчитывая покрыть аудиторию в несколько миллиардов человек.

Основными источниками монетизации ассистента станут:

Коммерческие инструменты и комиссии по бизнесу за осуществление транзакций через помощника;

Платные подписки для активных пользователей и владельцев компаний;

Комиссионные отчисления по онлайн-покупкам, где средний чек через Muse уже составляет около 200 долларов США.

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План: превзойти доходы от социальных сетей

Цукерберг прогнозирует, что средняя прибыль каждого американского пользователя Muse может превысить показатели социальных сетей, где годовой доход с пользователя составляет несколько сотен долларов.

Причиной такого оптимизма является высокий объем коммерческих сделок, которые люди совершают с помощью персонального ассистента.

Поскольку содержание и работа Muse требуют значительно больших вычислительных затрат по сравнению с другими сервисами Meta, использование платных функций стало приоритетом для техногиганта.

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Интеграция в смарт-очки и платные функции

Персональный агент Muse станет ключевым элементом системы монетизации для умных очков Meta.

Поскольку продажи самого аппаратного обеспечения не дают высокой прибыли, добавление ассистента поможет привлекать пользователей к платным ИИ-подпискам.

Интеграция позволит общаться с ассистентом голосом через очки, управлять списками задач, а также отслеживать текущие дела.

Персональный агент Muse появится на смарт-очках Meta уже в ноябре, при этом часть функций будет доступна исключительно по подписке.