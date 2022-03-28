Місце зустрічі - Стамбул. Що відомо про переговори України та РФ

Переговори України та Росії про мир відбудуться у Стамбулі (Туреччина). Зустріч делегацій відбудеться у очному форматі після кількох раундів онлайн-переговорів. Раніше представники двох країн провели серію зустрічей на території Білорусі.

Що відомо про новий раунд переговорів України та РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Переговори розпочнуться завтра

Представник України Давид Арахамія повідомив дату зустрічі делегацій. Так, українсько-російські переговори можуть розпочатися 29 березня з 10 ранку. Як він пояснив, початок переговорів змістився у часі через логістичні проблеми.

Що кажуть у Путіна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що саміту президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі делегацій у Стамбулі не буде. Раніше про зустріч Зеленського та Путіна висловився і голова російського МЗС Сергій Лавров. За його словами, зустріч зараз була б контрпродуктивною. Лідери можуть зустрітися, за його словами, "як тільки буде ясність у вирішенні ключових питань щодо Донбасу, демілітаризації та денацифікації України".

Дата зустрічі

Reuters з посиланням на високопоставленого турецького чиновника повідомляє, що переговори України та Росії у Стамбулі розпочнуться ввечері 28 березня. Водночас, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російсько-українські переговори сьогодні у Стамбулі навряд чи почнуться, це може статися завтра.

Зустріч в Стамбулі

27 березня учасник переговорів від України Давид Арахамія анонсував зустріч делегацій у Туреччині 28-30 березня. Пізніше стало відомо, що під час телефонної розмови президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган погодив із президентом Росії Володимиром Путіним місце зустрічі - Стамбул.