ru ua
Пн, 28 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Місце зустрічі - Стамбул. Що відомо про переговори України та РФ

Новость на русском →
Стамбул, Понеділок 28 березня 2022 13:00
Місце зустрічі - Стамбул. Що відомо про переговори України та РФ Фото: учасники переговорів від України і РФ (t me nexta live)
Автор: Ирина Гамерская

Переговори України та Росії про мир відбудуться у Стамбулі (Туреччина). Зустріч делегацій відбудеться у очному форматі після кількох раундів онлайн-переговорів. Раніше представники двох країн провели серію зустрічей на території Білорусі.

Що відомо про новий раунд переговорів України та РФ - у матеріалі РБК-Україна.

Переговори розпочнуться завтра

Представник України Давид Арахамія повідомив дату зустрічі делегацій. Так, українсько-російські переговори можуть розпочатися 29 березня з 10 ранку. Як він пояснив, початок переговорів змістився у часі через логістичні проблеми.

Що кажуть у Путіна

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що саміту президента РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським після зустрічі делегацій у Стамбулі не буде. Раніше про зустріч Зеленського та Путіна висловився і голова російського МЗС Сергій Лавров. За його словами, зустріч зараз була б контрпродуктивною. Лідери можуть зустрітися, за його словами, "як тільки буде ясність у вирішенні ключових питань щодо Донбасу, демілітаризації та денацифікації України".

Дата зустрічі

Reuters з посиланням на високопоставленого турецького чиновника повідомляє, що переговори України та Росії у Стамбулі розпочнуться ввечері 28 березня. Водночас, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що російсько-українські переговори сьогодні у Стамбулі навряд чи почнуться, це може статися завтра.

Зустріч в Стамбулі

27 березня учасник переговорів від України Давид Арахамія анонсував зустріч делегацій у Туреччині 28-30 березня. Пізніше стало відомо, що під час телефонної розмови президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган погодив із президентом Росії Володимиром Путіним місце зустрічі - Стамбул.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
Зустрінуться у Стамбулі. Ердоган погодив з Путіним місце для переговорів України та РФ
DAILY
Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Міністр агрополітики Микола Сольський: про посівну, експорт продуктів та нестачу кадрів