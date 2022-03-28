Переговори України і Росії можуть початися завтра через логістичні проблеми

Учасник української делегації Давид Арахамія заявив, що переговори України і Росії можуть початися у вівторок, 29 березня. Оскільки початок переговорів змістився через логістичні проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера "Слуги народу" Юлії Палій в Telegram .

"Україно-російські переговори можуть початися у вівторок 29 березня з 10 ранку. За словами Давида Арахамії, початок переговорів змістився в часі через логістичні проблеми", - написала вона.

Нагадаємо, сьогодні високопоставлений турецький чиновник заявив, що переговори між Україною і РФ почнуться в понеділок ввечері.

Раніше Арахамія повідомляв, що новий раунд переговорів між Україною і Росією відбудеться в очному форматі в Туреччині 28-30 березня.

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