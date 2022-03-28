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Переговори України і Росії почнуться сьогодні ввечері в Стамбулі, - турецький чиновник

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Стамбул, Понеділок 28 березня 2022 11:39
Переговори України і Росії почнуться сьогодні ввечері в Стамбулі, - турецький чиновник Фото: переговори України і Росії почнуться сьогодні ввечері в Стамбулі (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок ввечері, 28 березня, в Стамбулі почнуться переговори про припинення війни Росії проти України.

Про це заявив високопоставлений турецький чиновник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Однак більше ніяких деталей чиновник не повідомив.

Нагадаємо, раніше представник української делегації на переговорах Давид Арахамія повідомляв, що новий раунд переговорів між Україною і Росією відбудеться в очному форматі в Туреччині 28-30 березня.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що одним з ключових елементів переговорів з РФ є створення системи чітких і надійних гарантій безпеки для України.

Крім того, заступник голови офісу президента Ігор Жовква заявив, що Туреччина входить до числа країн, які можуть запропонувати Києву гарантії безпеки.

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