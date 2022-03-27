Україна і Росія проведуть переговори в Туреччині в кінці березня

Українська і російська делегація домовилися провести в Туреччині очний раунд переговори про завершення війни. Він запланований на 28-30 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови фракції" Слуга народу " Давида Арахамія в Facebook .

"Сьогодні на черговому раунді переговорів по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня", - повідомив він.

При цьому він додав, що подробиці будуть пізніше.