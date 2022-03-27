ru ua
Нд, 27 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна і Росія проведуть переговори в Туреччині в кінці березня

Новость на русском →
Київ, Неділя 27 березня 2022 18:01
Україна і Росія проведуть переговори в Туреччині в кінці березня Фото: учасник української делегації Давид Арахамія (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Українська і російська делегація домовилися провести в Туреччині очний раунд переговори про завершення війни. Він запланований на 28-30 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови фракції" Слуга народу " Давида Арахамія в Facebook.

"Сьогодні на черговому раунді переговорів по відео було прийнято рішення провести наступний живий раунд двома делегаціями в Туреччині 28-30 березня", - повідомив він.

При цьому він додав, що подробиці будуть пізніше.

Війна Росії проти України триває тридцять два дні. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Давид Арахамія Війна Росії проти України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Хезболла і не тільки. Де Росія шукає бойовиків для відправки на війну в Україну
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Хезболла і не тільки. Де Росія шукає бойовиків для відправки на війну в Україну