Мессі визнали найкращим футболістом за останні 25 років

Відповідний рейтинг склало британське видання FourFourTwo
Форвард каталонської "Барселони" і збірної Аргентини з футболу Ліонель Мессі визнаний кращим гравцем за останні 25 років за версією FourFourTwo. Рейтинг опублікований на сайті видання.
Друге місце зайняв нападаючий італійського "Ювентуса" і національної команди Португалії Кріштіану Роналду. Трійку кращих же замкнув колишній півзахисник туринців, збірної Франції і мадридського "Реала", нині головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан.
Повністю рейтинг виглядає наступним чином:
Мессі є шестиразовим володарем "Золотого м'яча", який вручається кращому гравцеві світу за підсумками сезону. За кількістю нагород аргентинець вийшов на перше місце.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) вшосте визнала Ліонеля найкращим гравцем року.
Також Мессі є найтитулованішим гравцем "Барселони" в історії клубу.