Месси признали лучшим футболистом за последние 25 лет

Соответствующий рейтинг составило британское издание FourFourTwo
Форвард каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси признан лучшим игроком за последние 25 лет по версии FourFourTwo. Рейтинг опубликован на сайте издания.
Второе место занял нападающий итальянского "Ювентуса" и национальной команды Португалии Криштиану Роналду. Тройку лучших же замкнул бывший полузащитник туринцев, сборной Франции и мадридского "Реала", ныне главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
Месси является шестикратным обладателем "Золотого мяча", который вручается лучшему игроку мира по итогам сезона. По количеству наград аргентинец вышел на первое место.
Международная федерация футбола (ФИФА) в шестой раз признала Лионеля лучшим игроком года.
Также Месси является самым титулованным игроком "Барселоны" в истории клуба.