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Жители Вишневого получат компенсацию за разрушенное жилье после атаки РФ

17:40 08.07.2026 Ср
1 мин
Как государство поможет Вишневому прийти в себя после атаки РФ?
aimg Мария Науменко
Жители Вишневого получат компенсацию за разрушенное жилье после атаки РФ Фото: последствия российской атаки в Вишневом Киевской области (t.me/Mykola_Kalashnyk)
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Правительство готовит решение о масштабной финансовой поддержке города, пострадавшего в результате российской атаки 6 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

Правительство поручило профильным министерствам безотлагательно подготовить решение о выделении из резервного фонда 3,04 млрд гривен для Вишневого в Киевской области.

Деньги планируют направить прежде всего на поддержку людей, чье жилье было разрушено или повреждено в результате российской атаки. Речь идет как о компенсациях собственникам, так и о восстановлении домов, подвергшихся наибольшим разрушениям.

Отдельную часть финансирования предполагают капитальный ремонт многоэтажек и восстановление инженерных сетей.

Что известно о последствиях удара по Вишневому

Российская атака по Вишневому 6 июля стала одной из самых разрушительных для Киевской области.

Предварительное обследование показало, что повреждения получили 253 частных и 27 многоквартирных домов.

В многоэтажках выбиты 1692 окна, а еще 65 обращений поступило от представителей бизнеса, чье имущество пострадало из-за атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поручил Службе безопасности Украины и разведке выяснить все обстоятельства взрывов в Вишневом.

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