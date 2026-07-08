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Мешканці Вишневого отримають компенсацію за зруйноване житло після атаки РФ

17:40 08.07.2026 Ср
1 хв
Як держава допоможе Вишневому оговтатися після атаки РФ?
aimg Марія Науменко
Мешканці Вишневого отримають компенсацію за зруйноване житло після атаки РФ Фото: наслідки російської атаки у Вишневому Київської області (t.me/Mykola_Kalashnyk)
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Уряд готує рішення про масштабну фінансову підтримку міста, яке постраждало внаслідок російської атаки 6 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram прем'єр-міністерки України Юлії Свириденко.

Уряд доручив профільним міністерствам невідкладно підготувати рішення про виділення з резервного фонду 3,04 млрд гривень для Вишневого Київської області.

Гроші планують спрямувати насамперед на підтримку людей, чиє житло було зруйноване або пошкоджене внаслідок російської атаки. Йдеться як про компенсації власникам, так і про відбудову будинків, які зазнали найбільших руйнувань.

Окрему частину фінансування передбачають на капітальний ремонт багатоповерхівок та відновлення інженерних мереж.

Що відомо про наслідки удару по Вишневому

Російська атака по Вишневому 6 липня стала однією з найруйнівніших для Київської області.

Попереднє обстеження показало, що пошкоджень зазнали 253 приватні та 27 багатоквартирних будинків.

У багатоповерхівках вибито 1692 вікна, а ще 65 звернень надійшло від представників бізнесу, чиє майно постраждало через атаку.

Президент України Володимир Зеленський вже доручив Службі безпеки України та розвідці з'ясувати всі обставини вибухів у Вишневому.

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