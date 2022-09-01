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Передавали зброю окупантам: поліцейським в Миколаївській області оголошено підозру

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Київ, Четвер 01 вересня 2022 14:34
Передавали зброю окупантам: поліцейським в Миколаївській області оголошено підозру Фото: поліцейські Миколаївської області добровільно передали окупантам зброю (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Двом поліцейським в Снегиревке Миколаївської області оголошено підозру за те, що вони передали свою табельну зброю російським окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генерального прокурора.

Миколаївською обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно екс-співробітника Баштанского райвідділу поліції. Його звинувачують у колабораційній діяльності.

Слідством встановлено, що в березні 2022 року під час окупації міста Снігурівка правоохоронець замість того, щоб захищати місто від загарбників, добровільно погодився співпрацювати з ворогом.

Він передав військовим формуванням РФ табельну зброю і боєприпаси – 9 пістолетів ПМ і 18 магазинів до них з патронами. В цей час він переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території.

Також повідомлено про підозру ще одному співробітнику цього відділення поліції, який, отримавши службовий пістолет ПМ з 2 магазинами до нього зі спорядженими патронами для оборони Снігурівки та району, добровільно віддав свою зброю окупантам.

Раніше стало відомо, що поліцейські у Миколаївській області затримали агента військової розвідки РФ. Він передавав ворогові точні координати шкіл міста для так званих "залякуючих" ракетних ударів.

Також ми писали, що контррозвідка СБУ викрила організатора агентурної мережі в Харківській області. Його інформатори, переважно пенсіонери, збирали дані про ЗСУ.

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