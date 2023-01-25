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Пытался подкупить СБУ. Коллаборанта из Николаевской области поймали на взятке

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Среда 25 января 2023 12:34
Пытался подкупить СБУ. Коллаборанта из Николаевской области поймали на взятке Фото: пытался подкупить СБУ. Коллаборанта из Николаевской области поймали на взятке (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Коллаборанта из Николаевской области разоблачили на взятке. Предатель пытался "откупиться" от тюрьмы во время следствия.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Житель Снигиревки Николаевской области после оккупации города россиянами поддержал оккупантов и помогал им продавать награбленное имущество.

Во время стабилизационных мероприятий после освобождения Николаевской области, СБУ задержала и коллаборанта.

"Впрочем, в ходе досудебного расследования фигурант предложил деньги следователю СБУ за "содействие" во избежание уголовной ответственности. После получения "предложения" офицер украинской спецслужбы сразу доложил об этом своему руководству", - пишет пресс-служба.

Коллаборант был разоблачен на взятке при попытке передачи первой части неправомерной выгоды.

Фото: пытался подкупить СБУ. Коллаборанта из Николаевской области поймали на взятке (ssu.gov.ua)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было объявлено о подозрении депутату Запорожского облсовета из-за сотрудничества с российскими оккупантами.

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