Пытался подкупить СБУ. Коллаборанта из Николаевской области поймали на взятке
Коллаборанта из Николаевской области разоблачили на взятке. Предатель пытался "откупиться" от тюрьмы во время следствия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Житель Снигиревки Николаевской области после оккупации города россиянами поддержал оккупантов и помогал им продавать награбленное имущество.
Во время стабилизационных мероприятий после освобождения Николаевской области, СБУ задержала и коллаборанта.
"Впрочем, в ходе досудебного расследования фигурант предложил деньги следователю СБУ за "содействие" во избежание уголовной ответственности. После получения "предложения" офицер украинской спецслужбы сразу доложил об этом своему руководству", - пишет пресс-служба.
Коллаборант был разоблачен на взятке при попытке передачи первой части неправомерной выгоды.
Фото: пытался подкупить СБУ. Коллаборанта из Николаевской области поймали на взятке (ssu.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно было объявлено о подозрении депутату Запорожского облсовета из-за сотрудничества с российскими оккупантами.
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