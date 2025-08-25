У Мерца озвучили, какие гарантии безопасности должна получить Украина

Во время Дня открытых дверей правительства Германии Иоганн Вадефуль заявил, что нельзя требовать от Украины серьезно думать о территориальных уступках, если она не получит как минимум реальные гарантии безопасности от как можно большего количества государств.

По мнению чиновника, если настаивать именно на таких гарантиях безопасности, это сможет в конце концов убедить и Владимира Путина.

"Тогда это могло бы стать основой для того, чтобы мы в Европе наконец снова имели мир", - отметил министр.

На фоне этого Вадефуль предостерег, что "нарушение гарантии безопасности будет нападением на Украину".

Иоганн Вадефуль отметил, что должен быть широкий круг государств, которые будут предоставлять Украине гарантии безопасности на послевоенный период. Поэтому круг стран-гарантов нужно расширить, например, за счет США.

Глава МИД Германии напомнил, что около 30 государств, в том числе и Япония, выразили готовность поддержать Украину.

Вместе с тем он отметил, что мирное соглашение с РФ не должно стать "диктаторским миром" в ущерб Украине и призвал Путина прекратить агрессивную войну против Украины и сесть за стол переговоров. Если же Россия продолжит агрессию, подчеркнул он, Запад и в дальнейшем будет решительно поддерживать Украину.