Встречи между Зеленским и Путиным явно не будет, - Мерц

Встреча Зеленского и Путина: что известно

Напомним, 15 августа президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркивал, что одна из его целей - организовать трехстороннюю встречу, участие в которой также примет президент Украины Владимир Зеленский.

Однако уже через неделю Трамп признал, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, поскольку тот ему "не нравится". Сам Зеленский, в свою очередь, неоднократно публично говорил, что россияне дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время нынешних переговоров по завершению войны намеренно выдвигает условия, которые невозможно принять. Эти требования являются нереалистичными.

А премьер-министр Канады Марк Карни считает, что Путин боится встречаться с Зеленским, чтобы обсуждать условия прекращения войны