RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Встречи между Зеленским и Путиным явно не будет, - Мерц

Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина не будет вопреки всему, что Путин наобещал президенту США Дональду Трампу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца во время брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Соответствующее заявление Мерц сделал в Форт-Брегансоне во время совместного брифинга с Макроном.

"Встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, очевидно, не будет, вопреки договоренности, которая была достигнута между президентом Трампом и президентом Путиным на прошлой неделе", - сказал немецкий канцлер.

 

Встреча Зеленского и Путина: что известно

Напомним, 15 августа президент США Дональд Трамп встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркивал, что одна из его целей - организовать трехстороннюю встречу, участие в которой также примет президент Украины Владимир Зеленский.

Однако уже через неделю Трамп признал, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, поскольку тот ему "не нравится". Сам Зеленский, в свою очередь, неоднократно публично говорил, что россияне дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время нынешних переговоров по завершению войны намеренно выдвигает условия, которые невозможно принять. Эти требования являются нереалистичными.

А премьер-министр Канады Марк Карни считает, что Путин боится встречаться с Зеленским, чтобы обсуждать условия прекращения войны

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский