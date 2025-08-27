Россияне дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины.
Как рассказал Зеленский, он провел "очень хороший разговор" с президентом Финляндии Александром Стуббом. По его словам, во время контакта координируются позиции для достижения более весомых результатов.
Он отметил, что команды активно готовят архитектуру сильных и многосторонних гарантий безопасности для Украины. В подготовке участвуют европейские и американские партнеры, а также другие страны коалиции желающих.
Военные командующие, министры обороны и советники по вопросам безопасности работают на разных уровнях над компонентами будущей безопасности.
"Ускоряемся в определении деталей. Уже время организовывать формат для разговора лидеров, чтобы определить ключевые акценты и сроки", - сообщил Зеленский.
Президент также подчеркнул важность отношений с Соединенными Штатами и максимальную содержательность в этих контактах.
"Сейчас россияне дают негативные сигналы относительно встреч и дальнейшего развития событий. Удары по нашим городам и селам продолжаются. Ежедневно новые жертвы. Россияне будут считаться только с сильным давлением в ответ на все это. Нужны шаги именно со стороны России - шаги к реальной дипломатии", - добавил глава государства.
Зеленский поблагодарил Стубба за конструктив и советы и отметил, что будет рад видеть его с визитом в Киеве.
Напомним, недавно президент Финляндии Александр Стубб заявил, что российский диктатор Владимир Путин во время нынешних переговоров по завершению войны намеренно выдвигает условия, которые невозможно принять. Эти требования являются нереалистичными.
А премьер-министр Канады Марк Карни считает, что Путин боится встречаться с Зеленским, чтобы обсуждать условия прекращения войны