Мерц заподозрил связь между атаками РФ на Украину и разговорами Путина с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что жестокие удары РФ по Украине и разговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным могут быть связаны.

Об этом заявил пресс-секретарь правительства Германии Штефан Корнелиус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tagesschau .

"Канцлер неоднократно заявлял, что у президента России есть определенная закономерность и что телефонные разговоры обычно сопровождаются еще более жесткими атаками", - рассказал Корнелиус.

Он добавил, что последняя ночная атака на Украину подтверждает такие догадки. Обстрелы после телефонных разговоров между российским диктатором и президентом США "говорят сами за себя".

"Мы рассчитываем, что это будет способствовать принятию решения о позиции в отношении России, прежде всего в вопросах санкций", - отметил пресс-секретарь немецкого правительства.