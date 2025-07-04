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Мерц запідозрив зв'язок між атаками РФ на Україну і розмовами Путіна з Трампом

Берлін, П'ятниця 04 липня 2025 15:50
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Мерц запідозрив зв'язок між атаками РФ на Україну і розмовами Путіна з Трампом Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що жорстокі удари РФ по Україні та розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним можуть бути пов'язані.

Про це заявив прессекретар уряду Німеччини Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

"Канцлер неодноразово заявляв, що у президента Росії є певна закономірність і що телефонні розмови зазвичай супроводжуються ще більш жорсткими атаками", - розповів Корнеліус.

Він додав, що остання нічна атака на Україну підтверджує такі здогадки. Обстріли після телефонних розмов між російським диктатором і президентом США "говорять самі за себе".

"Ми розраховуємо, що це сприятиме ухваленню рішення про позицію щодо Росії, насамперед у питаннях санкцій", - зазначив прессекретар німецького уряду.

Розмова Путіна з Трампом

Нагадаємо, вчора, 3 липня, відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час переговорів глава Кремля повторив, що має намір домагатися своїх "цілей" у війні проти України.

Після розмови Трамп заявив, що він розчарований російським диктатором, оскільки той не хоче зупиняти війну.

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