Мерц запідозрив зв'язок між атаками РФ на Україну і розмовами Путіна з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що жорстокі удари РФ по Україні та розмови президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним можуть бути пов'язані.

Про це заявив прессекретар уряду Німеччини Штефан Корнеліус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau .

"Канцлер неодноразово заявляв, що у президента Росії є певна закономірність і що телефонні розмови зазвичай супроводжуються ще більш жорсткими атаками", - розповів Корнеліус.

Він додав, що остання нічна атака на Україну підтверджує такі здогадки. Обстріли після телефонних розмов між російським диктатором і президентом США "говорять самі за себе".

"Ми розраховуємо, що це сприятиме ухваленню рішення про позицію щодо Росії, насамперед у питаннях санкцій", - зазначив прессекретар німецького уряду.