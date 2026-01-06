RU

Мерц: Украина должна обеспечить, чтобы молодые мужчины не выезжали из страны

Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украине необходимо обеспечить, чтобы молодые мужчины оставались в стране и не выезжали за границу.

Об этом на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих" заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ntv.

Мерц призвал президента Украины Владимира Зеленского обеспечить, чтобы молодые украинские мужчины проходили военную службу в своей стране. 

"Украина должна гарантировать это, чтобы молодые люди не уезжали в Германию, Польшу или Францию", - сказал он. 

Призыв Мерца к Зеленскому

Напомним, 13 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что в стране наблюдается значительный рост числа молодых украинцев после того, как Киев разрешил выезд мужчин в возрасте от 18 до 22 лет.

По словам Мерца, он просил президента Украины Владимира Зеленского обеспечить прохождение военной службы внутри страны, чтобы молодые мужчины не уезжали в Германию

С начала полномасштабного вторжения России выезд за границу для украинских мужчин призывного возраста (18–60 лет) был запрещен. Исключение для молодежи до 22 лет было сделано только в августе 2024 года.

При этом, как отмечал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, выезжать можно только при наличии паспорта и военно-учетного документа.

На фоне новых правил количество украинцев, прибывающих в Германию, резко увеличилось. Газета Bild сообщала, что еженедельно поступает около 1000 заявок на получение защиты, тогда как ранее их было около 100. Это вызвало обеспокоенность немецких властей и привело к обсуждениям о необходимости ужесточения миграционной политики/

