Мерц и Макрон договорились обсудить с Зеленским скандал вокруг НАБУ и САП

Президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц планируют обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским борьбу с коррупцией в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса, которого цитирует Bild.

"Макрон и канцлер (Фридрих Мерц, - ред.) договорились, что будут интенсивно вести переговоры с президентом Украины по борьбе с коррупцией", - заявил Корнелиус комментируя встречу Макрона и Мерца в Берлине.

По его словам, президент Франции и канцлер Германии отметили, что в Украине сегодня происходит важный поворот на пути страны в Европейский союз (ЕС).

В том же числе, как рассказал представитель немецкого правительства, Макрон и Мерц обсуждали военную ситуацию в Украине и дальнейшую военную поддержку.