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Мерц и Макрон договорились обсудить с Зеленским скандал вокруг НАБУ и САП

Четверг 24 июля 2025 15:19
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Мерц и Макрон договорились обсудить с Зеленским скандал вокруг НАБУ и САП Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции и Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц планируют обсудить с украинским лидером Владимиром Зеленским борьбу с коррупцией в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса, которого цитирует Bild.

"Макрон и канцлер (Фридрих Мерц, - ред.) договорились, что будут интенсивно вести переговоры с президентом Украины по борьбе с коррупцией", - заявил Корнелиус комментируя встречу Макрона и Мерца в Берлине.

По его словам, президент Франции и канцлер Германии отметили, что в Украине сегодня происходит важный поворот на пути страны в Европейский союз (ЕС).

В том же числе, как рассказал представитель немецкого правительства, Макрон и Мерц обсуждали военную ситуацию в Украине и дальнейшую военную поддержку.

Закон о НАБУ и САП

22 июля парламент поддержал законопроект №12414, который существенно меняет распределение полномочий между антикоррупционными органами, а также усиливает роль генеральной прокуратуры в делах, которые ранее вели исключительно Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

На фоне этого в Киеве и ряде других городов прошли акции протеста. Впрочем, несмотря на это, Зеленский подписал документ.

Больше о законе - читайте в материале РБК-Украина.

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