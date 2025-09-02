Мерц предлагает провести переговоры между Украиной и РФ в Женеве

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, после переговоров на Аляске и в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение "двух-трех" недель.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Путин выразил готовность к такому саммиту. Однако пока Россия продолжает оттягивать встречу и выдвигать условия.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что подобные переговоры "требуют тщательной подготовки".

Зеленский в свою очередь подчеркивал, что именно Россия блокирует проведение этой встречи.

Между тем Трамп подчеркнул, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если Путин не согласится на встречу с Зеленским.