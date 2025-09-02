Мерц пропонує провести переговори між Україною та РФ у Женеві

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, після переговорів на Алясці та у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, щоб російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським впродовж "двох-трьох" тижнів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Путін висловив готовність до такого саміту. Проте наразі Росія продовжує відтягувати зустріч і висувати умови.

Глава російського МЗС Сергій Лавров наголосив, що подібні переговори "потребують ретельної підготовки".

Зеленський своєю чергою підкреслював, що саме Росія блокує проведення цієї зустрічі.

Тим часом Трамп наголосив, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками, якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським.