Мерц пропонує провести переговори між Україною та РФ у Женеві

Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі "коаліції рішучих" 4 вересня запропонує Женеву як місце проведення переговорів про припинення вогню між Україною і Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Женева буде підходящим місцем для укладення угоди про припинення вогню. Гарантії безпеки відіграватимуть певну роль", - заявив Мерц під час спільної пресконференції із президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер.

Німецький канцлер додав, що братиме участь у зустрічі "коаліції рішучих" дистанційно.

Зустріч Зеленського і Путіна

Нагадаємо, після переговорів на Алясці та у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би, щоб російський диктатор Володимир Путін зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським впродовж "двох-трьох" тижнів.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Путін висловив готовність до такого саміту. Проте наразі Росія продовжує відтягувати зустріч і висувати умови.

Глава російського МЗС Сергій Лавров наголосив, що подібні переговори "потребують ретельної підготовки".

Зеленський своєю чергою підкреслював, що саме Росія блокує проведення цієї зустрічі.

Тим часом Трамп наголосив, що Росія зіткнеться із серйозними наслідками, якщо Путін не погодиться на зустріч із Зеленським.

