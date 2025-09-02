ua en ru
Мерц предлагает провести переговоры между Украиной и РФ в Женеве

Вторник 02 сентября 2025 18:19
Мерц предлагает провести переговоры между Украиной и РФ в Женеве Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече "коалиции решительных" 4 сентября предложит Женеву как место проведения переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Женева будет подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня. Гарантии безопасности будут играть определенную роль", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер.

Немецкий канцлер добавил, что будет участвовать во встрече "коалиции решительных" дистанционно.

Встреча Зеленского и Путина и Путина

Напомним, после переговоров на Аляске и в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в течение "двух-трех" недель.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Путин выразил готовность к такому саммиту. Однако пока Россия продолжает оттягивать встречу и выдвигать условия.

Глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что подобные переговоры "требуют тщательной подготовки".

Зеленский в свою очередь подчеркивал, что именно Россия блокирует проведение этой встречи.

Между тем Трамп подчеркнул, что Россия столкнется с серьезными последствиями, если Путин не согласится на встречу с Зеленским.

