Мерц предлагает провести переговоры между Украиной и РФ в Женеве

Канцлер Германии Фридрих Мерц на встрече "коалиции решительных" 4 сентября предложит Женеву как место проведения переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Женева будет подходящим местом для заключения соглашения о прекращении огня. Гарантии безопасности будут играть определенную роль", - заявил Мерц во время совместной пресс-конференции с президентом Швейцарии Карин Келлер-Зуттер. Немецкий канцлер добавил, что будет участвовать во встрече "коалиции решительных" дистанционно.