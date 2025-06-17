Мерц похвалил Израиль: выполняет за нас грязную работу в Иране

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уважение к Израилю за удары по Ирану, назвав их важной "грязной работой", которая служит интересам союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
Канцлер Германии заявил, что испытывает уважение к Израилю за его удары по Ирану, назвав их услугой для западных союзников.
"Могу лишь сказать, что испытываю огромное уважение к тому, что израильская армия и правительство имели смелость сделать это", - сказал он.
Мерц отметил, что, если бы не спецоперация Израиля, все бы наблюдали террор режима аятоллы Али Хаменеи в течение многих месяцев и лет, а затем, возможно, и с ядерным оружием в руках.
"Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас. Мы тоже страдаем от этого режима", - подчеркнул канцлер.
По словам Мерца, Тегеран распространял "смерть и разрушения по всему миру посредством нападений и убийств", а также руками таких признанных террористических организаций как "Хезболлах" в Ливане и ХАМАС в секторе Газа.
Канцлер даже выразил уверенность, что нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября "никогда не стало бы возможным без тегеранского режима".
При этом, как отметил глава правительства Германии, если бы иранские власти были готовы вернуться за стол переговоров, "то не было бы необходимости в дальнейшем военном вмешательстве".
Напомним, что в ночь на 13 июня израильская авиация в рамках операции "Львиный народ" нанесла удары по иранским военным и ядерным объектам. Среди пораженных целей был и ключевой центр по обогащению урана в районе Натанза.
Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что решение об этой операции было принято еще в ноябре 2024 года, однако его реализацию отложили из-за политической ситуации, следовательно, как оказалось, подготовка к удару длилась примерно восемь месяцев.
Цель атаки, как отмечается, заключалась в выведении из строя ключевых элементов иранской ядерной инфраструктуры, мощностей по производству баллистических ракет, а также других военных объектов.
Иран тем временем начал "отвечать", запуская в сторону Израиля волны ракет и дронов. В частности, известно, что в результате первых обстрелов Израиля погибло 12 человек, и еще 385 были госпитализированы с травмами.
Отметим, что в результате массированной ракетной атаки Ирана по Израилю погибли пятеро граждан Украины, среди которых трое несовершеннолетних детей.
Заметим, что в отдельном материале РБК-Украина писало, кто сейчас побеждает в этой войне и какую роль в этом всем играет американский президент Дональд Трамп.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.