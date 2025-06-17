Мерц похвалив Ізраїль: виконує за нас брудну роботу в Ірані

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив повагу до Ізраїлю за удари по Ірану, назвавши їх важливою "брудною роботою", яка служить інтересам союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
Канцлер Німеччини заявив, що відчуває повагу до Ізраїлю за його удари по Ірану, назвавши їх послугою для західних союзників.
"Можу лише сказати, що відчуваю величезну повагу до того, що ізраїльська армія і уряд мали сміливість зробити це", - сказав він.
Мерц зазначив, що, якби не спецоперація Ізраїля, всі б спостерігали терор режиму аятоли Алі Хаменеї протягом багатьох місяців і років, а потім, можливо, і з ядерною зброєю в руках.
"Це брудна робота, яку Ізраїль робить за всіх нас. Ми теж страждаємо від цього режиму", - підкреслив канцлер.
За словами Мерца, Тегеран поширював "смерть і руйнування по всьому світу за допомогою нападів і вбивств", а також руками таких визнаних терористичних організацій як "Хезболлах" в Лівані та ХАМАС в секторі Газа.
Канцлер навіть висловив впевненість, що напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня "ніколи не став би можливим без тегеранського режиму".
При цьому, як зазначив глава уряду Німеччини, якби іранська влада була готова повернутися за стіл переговорів, "то не було б необхідності в подальшому військовому втручанні".
Нагадаємо, що в ніч на 13 червня ізраїльська авіація в межах операції "Левиний народ" завдала ударів по іранських військових і ядерних об’єктах. Серед уражених цілей був і ключовий центр зі збагачення урану в районі Натанза.
Пізніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розповів, що рішення щодо цієї операції було ухвалене ще у листопаді 2024 року, однак його реалізацію відклали через політичну ситуацію, отже, як виявилось, підготовка до удару тривала приблизно вісім місяців.
Мета атаки, як зазначається, полягала у виведенні з ладу ключових елементів іранської ядерної інфраструктури, потужностей з виробництва балістичних ракет, а також інших військових об'єктів.
Іран тим часом почав "відповідати", запускаючи в бік Ізраїлю хвилі ракет і дронів. Зокрема, відомо, що внаслідок перших обстрілів Ізраїля загинуло 12 осіб, і ще 385 було госпіталізовано з травмами.
Зазначимо, що внаслідок масованої ракетної атаки Ірану по Ізраїлю загинуло п’ятеро громадян України, серед яких троє неповнолітніх дітей.
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