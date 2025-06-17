Мерц похвалил Израиль: выполняет за нас грязную работу в Иране

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил уважение к Израилю за удары по Ирану, назвав их важной "грязной работой", которая служит интересам союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Канцлер Германии заявил, что испытывает уважение к Израилю за его удары по Ирану, назвав их услугой для западных союзников.

"Могу лишь сказать, что испытываю огромное уважение к тому, что израильская армия и правительство имели смелость сделать это", - сказал он.

Мерц отметил, что, если бы не спецоперация Израиля, все бы наблюдали террор режима аятоллы Али Хаменеи в течение многих месяцев и лет, а затем, возможно, и с ядерным оружием в руках.

"Это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас. Мы тоже страдаем от этого режима", - подчеркнул канцлер.

По словам Мерца, Тегеран распространял "смерть и разрушения по всему миру посредством нападений и убийств", а также руками таких признанных террористических организаций как "Хезболлах" в Ливане и ХАМАС в секторе Газа.

Канцлер даже выразил уверенность, что нападение боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября "никогда не стало бы возможным без тегеранского режима".

При этом, как отметил глава правительства Германии, если бы иранские власти были готовы вернуться за стол переговоров, "то не было бы необходимости в дальнейшем военном вмешательстве".