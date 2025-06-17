Мерц похвалив Ізраїль: виконує за нас брудну роботу в Ірані

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив повагу до Ізраїлю за удари по Ірану, назвавши їх важливою "брудною роботою", яка служить інтересам союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

Канцлер Німеччини заявив, що відчуває повагу до Ізраїлю за його удари по Ірану, назвавши їх послугою для західних союзників.

"Можу лише сказати, що відчуваю величезну повагу до того, що ізраїльська армія і уряд мали сміливість зробити це", - сказав він.

Мерц зазначив, що, якби не спецоперація Ізраїля, всі б спостерігали терор режиму аятоли Алі Хаменеї протягом багатьох місяців і років, а потім, можливо, і з ядерною зброєю в руках.

"Це брудна робота, яку Ізраїль робить за всіх нас. Ми теж страждаємо від цього режиму", - підкреслив канцлер.

За словами Мерца, Тегеран поширював "смерть і руйнування по всьому світу за допомогою нападів і вбивств", а також руками таких визнаних терористичних організацій як "Хезболлах" в Лівані та ХАМАС в секторі Газа.

Канцлер навіть висловив впевненість, що напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня "ніколи не став би можливим без тегеранського режиму".

При цьому, як зазначив глава уряду Німеччини, якби іранська влада була готова повернутися за стіл переговорів, "то не було б необхідності в подальшому військовому втручанні".