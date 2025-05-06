Правительство Мерца сформировано: кто занял ключевые для Украины должности
В Германии завершили формирование нового правительства канцлера Фридриха Мерца. Министры приняли присягу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
17 министров прибыли в дворец Бельвю (резиденцию президента Германии). Там президент Франк-Вальтер Штайнмайер вручил им свидетельства о назначении.
Затем они вернулись в Бундестаг, чтобы там принять присягу.
Таким образом, новые должности получили:
- Ларс Клингбейл (вице-канцлер и министр финансов);
- Катерина Райхе (министр экономики);
- Иоганн Вадефул (министр иностранных дел);
- Борис Писториус (министр обороны);
- Александр Добриндт (министр внутренних дел);
- Бербель Бас (министр труда);
- Патрик Шнидер (министр транспорта);
- Нина Варкен (министр здравоохранения);
- Верена Хубертц (министр строительства);
- Дороти Бэр (министр исследований);
- Карин Прин (министр образования и по делам семьи);
- Карстен Вильдбергер (министр по цифровым вопросам и государственной модернизации);
- Алоиз Райнер (министр сельского хозяйства);
- Стефани Хубиг (министр юстиции);
- Карстен Шнайдер (министр окружающей среды);
- Рим Алабали-Радован (министр по вопросам содействия развитию);
- Торстен Фрай (федеральный министр по особым делам).
Стоит заметить, что наиболее важными для Украины являются назначения нового министра иностранных дел, а также министра обороны.
Иоганн Вадефул
Иоганн Вадефул, который получил должность главы МИД, открыто поддерживает Украину в войне против России. В частности, он уже успел пообщаться с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Стороны обсудили дальнейшую поддержку Украины со стороны Германии при правительстве Мерца. Вадефул заверял, что помощь Украине усилят. Как именно - он не уточнял.
Борис Писториус
Борис Писториус занимал должность министра обороны и в правительстве Олафа Шольца. Он также поддерживает Украину, несколько раз посещал нашу страну с официальными визитами.
При Писториусе Украина получила от Германии три системы ПВО Patriot, танки Leopard 2 и много другой важной военной помощи.
Детальнее о том, чего ждать Украине от Мерца, - в материале РБК-Украина.
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