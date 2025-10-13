Мерц планирует обсудить с Трампом совместные усилия для завершения войны в Украине
Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует провести разговор с президентом США Дональдом Трампом. Обсудят совместные усилия для завершения войны России против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мерца в соцсети Х.
"Я буду разговаривать с президентом США Дональдом Трампом о наших совместных усилиях, направленных также на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине", - написал Мерц.
При этом он отметил, что сегодняшний день (подписание мирного соглашения по Газе - ред.) является доказательством того, что когда международное сообщество объединено, мира можно достичь.
Мирное соглашение по Газе
Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по Сектору Газа.
Подписание соглашения состоялось во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет.
"Я думал, что это будет, вероятно, самой сложной, и, возможно, во многих отношениях так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был потрясающий набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - отметил Трамп.
К тому же сегодня стало известно, что ХАМАС передал Израилю всех заложников, которых боевики удерживали еще с октября 2023 года.
В то же время Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине.