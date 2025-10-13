ua en ru
Пн, 13 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Мерц планирует обсудить с Трампом совместные усилия для завершения войны в Украине

Понедельник 13 октября 2025 21:22
UA EN RU
Мерц планирует обсудить с Трампом совместные усилия для завершения войны в Украине Фото: канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует провести разговор с президентом США Дональдом Трампом. Обсудят совместные усилия для завершения войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мерца в соцсети Х.

"Я буду разговаривать с президентом США Дональдом Трампом о наших совместных усилиях, направленных также на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине", - написал Мерц.

При этом он отметил, что сегодняшний день (подписание мирного соглашения по Газе - ред.) является доказательством того, что когда международное сообщество объединено, мира можно достичь.

Мирное соглашение по Газе

Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по Сектору Газа.

Подписание соглашения состоялось во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет.

"Я думал, что это будет, вероятно, самой сложной, и, возможно, во многих отношениях так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был потрясающий набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - отметил Трамп.

К тому же сегодня стало известно, что ХАМАС передал Израилю всех заложников, которых боевики удерживали еще с октября 2023 года.

В то же время Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Фридрих Мерц Война в Украине
Новости
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
"Азов" отразил механизированный штурм РФ под Добропольем: враг понес большие потери
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит