Мерц планирует обсудить с Трампом совместные усилия для завершения войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Мерца в соцсети Х .

При этом он отметил, что сегодняшний день (подписание мирного соглашения по Газе - ред.) является доказательством того, что когда международное сообщество объединено, мира можно достичь.

"Я буду разговаривать с президентом США Дональдом Трампом о наших совместных усилиях, направленных также на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине", - написал Мерц.

Мирное соглашение по Газе

Напомним, президент США Дональд Трамп вместе с тремя лидерами ближневосточных стран подписал мирное соглашение по Сектору Газа.

Подписание соглашения состоялось во время мирного саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет.

"Я думал, что это будет, вероятно, самой сложной, и, возможно, во многих отношениях так и было, но у нас было много талантливых людей. У нас был потрясающий набор талантов, и нам помогли, в частности, страны, представленные за этим столом", - отметил Трамп.

К тому же сегодня стало известно, что ХАМАС передал Израилю всех заложников, которых боевики удерживали еще с октября 2023 года.

В то же время Трамп намекнул, что после Газы планирует решить войну в Украине.