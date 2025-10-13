Мерц планує обговорити з Трампом спільні зусилля для завершення війни в Україні
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує провести розмову з президентом США Дональдом Трампом. Обговорять спільні зусилля для завершення війни Росії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Мерца у соцмережі Х.
"Я розмовлятиму з президентом США Дональдом Трампом про наші спільні зусилля, спрямовані також на те, щоб допомогти припинити війну в Україні", - написав Мерц.
При цьому він зазначив, що сьогоднішній день (підписання мирної угоди щодо Гази - ред.) є доказом того, що коли міжнародна спільнота об'єднана, миру можна досягти.
Мирна угода щодо Гази
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп разом із трьома лідерами близькосхідних країн підписав мирну угоду щодо Сектора Гази.
Підписання угоди відбулося під час мирного саміту в Шарм-ель-Шейху, Єгипет.
"Я думав, що це буде, ймовірно, найскладнішою, і, можливо, у багатьох відношеннях так і було, але у нас було багато талановитих людей. У нас був приголомшливий набір талантів, і нам допомогли, зокрема, країни, представлені за цим столом", - зазначив Трамп.
До того ж сьогодні стало відомо, що ХАМАС передав Ізраїлю всіх заручників, яких бойовики утримували ще з жовтня 2023 року.
Водночас Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні.