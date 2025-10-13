Мерц планує обговорити з Трампом спільні зусилля для завершення війни в Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц планує провести розмову з президентом США Дональдом Трампом. Обговорять спільні зусилля для завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Мерца у соцмережі Х .

При цьому він зазначив, що сьогоднішній день (підписання мирної угоди щодо Гази - ред.) є доказом того, що коли міжнародна спільнота об'єднана, миру можна досягти.

"Я розмовлятиму з президентом США Дональдом Трампом про наші спільні зусилля, спрямовані також на те, щоб допомогти припинити війну в Україні", - написав Мерц.

Мирна угода щодо Гази

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп разом із трьома лідерами близькосхідних країн підписав мирну угоду щодо Сектора Гази.

Підписання угоди відбулося під час мирного саміту в Шарм-ель-Шейху, Єгипет.

"Я думав, що це буде, ймовірно, найскладнішою, і, можливо, у багатьох відношеннях так і було, але у нас було багато талановитих людей. У нас був приголомшливий набір талантів, і нам допомогли, зокрема, країни, представлені за цим столом", - зазначив Трамп.

До того ж сьогодні стало відомо, що ХАМАС передав Ізраїлю всіх заручників, яких бойовики утримували ще з жовтня 2023 року.

Водночас Трамп натякнув, що після Гази планує вирішити війну в Україні.